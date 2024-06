Rothenstein. Wegen Wartungsarbeiten wird die Bundesstraße 88 am Tunnel Rothenstein gesperrt. Weitere Bauarbeiten im Saale-Holzland geplant.

Tunnel in Rothenstein gesperrt

Der Tunnel in Rothenstein muss für eine Nacht voll gesperrt werden. Grund dafür sind nach Mitteilung der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt Wartungsarbeiten und die Prüfung des Bauwerks. Die Dauer wird von Donnerstag, 11. Juli, 18 Uhr bis voraussichtlich dem folgenden Freitag, 6 Uhr, angegeben. Autofahrer müssen offiziell eine lange Umleitung über die Autobahn 4 beziehungsweise 9 nehmen, da die Alternativstrecke über Altendorf wegen der dortigen Bauarbeiten nicht möglich ist. Die Umleitungen sind über U1 und U2 ausgeschildert.

Vollsperrung in Stadtroda

Die Straße des Friedens in Stadtroda muss für den Verkehr gesperrt werden. Dies sei von Montag, 8. Juli, bis voraussichtlich Freitag (19. Juli) notwendig, damit die Straße saniert wird. Eine Umleitung wird ausgeschildert von der Geraer Straße über die August-Bebel-Straße und den Breiter Weg. Die Niedlingsgasse ist aus Richtung Bahnhofstraße frei. Der Verkehr zur Klingenstraße bzw. zum Grüntal wird über den Alten Markt – Burggraben geführt.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Für den Busverkehr wird eine Ersatzhaltestelle in der Geraer Straße – Höhe Raiffeisenbank in beiden Verkehrsrichtungen eingerichtet. Der Parkplatz Amtsplatz kann nur an der Ausfahrt befahren werden.

Vollsperrung in Weißenborn

Trinkwasser-Hausanschlüsse müssen in Weißenborn erneuert werden. Dies macht die Sperrung der Tautenhainer Straße in Weißenborn im Bereich Hausnummer 1 bis 10 notwendig ab Montag, 8. Juli, bis voraussichtlich 25. Juli. Die Umleitung führt über Bad Klosterlausnitz – Köstritzer Straße nach Tautenhain.