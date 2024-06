Renthendorf. Mit neuen Holzbänken, einem eigenen Heimkino und einem selbstgebauten Lehmbackofen zieht das Landschulheim jetzt auch Kinder aus dem Saale-Holzland-Kreis an.

Das Landschulheim in Renthendorf blickt auf die vergangenen Monate zufrieden zurück. Die Neuanschaffungen, wie zum Beispiel der Lehmbackofen, kommen bei den Kindern gut an. Mittlerweile wird während den Schulzeiten meist wöchentlich Pizza selbst gebacken. „Ich habe einige Monate etwas rumprobieren müssen um herauszufinden, wie man damit am besten backt“, sagt Uwe Zimmermann, Leiter des Landschulheims Renthendorf. Brotbacken funktioniere zwar noch nicht so gut, aber die Pizzen sind beliebt.

In den letzten Jahren kamen auf dem Platz vor dem Landschulheim auch das riesige Tipi und die Holzbänke rund um die Feuerstelle dazu. Auch innen wurde das Landschulheim umgetaltet. Neben der neuen Zimmeraufteilung bekamen die Kinder auch ein kleines Heimkino für Filmabende.

Mehr Kinder aus dem Saale-Holzland zu Gast

Auch wenn die Kindergruppen bei dem Bau des Lehmbackofens mitgeholfen haben, musste dennoch Geld in den Bau investiert werden. Insgesamt hat die Sparkasse Jena-Saale-Holzland in den letzten Jahren über 10.000 Euro in die Gestaltung des Renthendorfer Landschulheims gesteckt. In diesem Jahr waren es die Holzbänke für 2.000 Euro. Im vergangenen Jahr die Heimkinoanlage für über 1.000 Euro.

„Als ich vor ein paar Jahren hier angefangen habe, hatten wie kaum Kinder aus dem Saale-Holzland zu Gast im Landschulheim“, sagt Uwe Zimmermann. Mittlerweile habe man aber auch die Einheimischen für das Angebot begeistern können, sodass mittlerweile die Hälfte aller Schulklassen oder anderen Gruppen aus dem Saale-Holzland-Kreis kommt.