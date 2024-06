Saale-Holzland. Von Kirschfest bis Chorkonzert: Was am Wochenende im Kreis los ist. Und: Wo das EM-Achtelfinale unter freiem Himmel geschaut werden kann.

Endlich wieder ein bisschen Zeit für sich: Das letzte Wochenende im Juni steht an, dazu noch eines in den Sommerferien. Wer noch keine Idee für einen Ausflug am 29. und 30. Juni hat, kann sich hier Anregungen holen. Wir haben fünf Tipps für ein schönes Wochenende im Saale-Holzland-Kreis zusammengestellt:

1. Kirschfest auf dem Obstgut Triebe in Zinna

Köstliche Kirschen und jede Menge Unterhaltung: Zum Kirschfest wird am Samstag von 8 bis 17 Uhr auf das Obstgut Triebe in Zinna eingeladen. Gesellig soll der Tag verlaufen, mit Live-Musik, Schaubrennen und Traktorrundfahrten durch die Obstplantagen. Auf diesen Fahrten gibt es so einiges über den Familienbetrieb zu erfahren, den Lars und Elfi Triebe im Mai 1996 gründeten. Christine Langner aus dem Grüntal in Stadtroda ist mit ihren Alpakas zu Gast, Ponyreiten und reges Markttreiben sind für Klein und Groß organisiert. Weine können verkostet, Softeis und Birnensmoothies als Slusheis vernascht werden. Peggy Mix aus Laasdorf bringt selbstgebackenen Kuchen mit. Der Landsportverein Schöngleina organisiert am Abend ein Public-Viewing des EM-Achtelfinales auf dem Obstgut, dann wird natürlich ab 21 Uhr auch das Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Dänemark gezeigt.

Termin: Samstag, 8 bis 17 Uhr, Kirschfest auf dem Obstgut Triebe, Zinna 2, Schöngleina. Der Eintritt ist frei.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

2. Eine Premiere: Sommernachtsabend in Eisenberg

Zu einem „Sommernachtsabend im Schlossgarten“ wird am 29. Juni, ab 18 Uhr eingeladen. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

Zum ersten von zwei „Sommernachtsabenden im Schlossgarten“ lädt die Stadt Eisenberg ein am Samstag, ab 18 Uhr, anlässlich des Jubiläums „750 Jahre Eisenberger Stadtrecht“. Die Veranstaltung mit Musik und Getränken in einer besonderen Atmosphäre des Eisenberger Schlossgartens findet zum ersten Mal in der Kreisstadt statt. Das Kochstudio von Michaela Frühauf schenkt lokale Weine und lokales Festbier aus, Mitglieder des Feuerwehrvereins legen Grillgut auf den Rost. Ralf Gutzeit alias DJ Power umrahmt den Abend mit Musik. Auch Fußballfans kommen auf ihre Kosten: Die Stadt Eisenberg hat die Übertragung des EM-Achtelfinalspiels zwischen Deutschland und Dänemark vorbereitet. Übrigens: Zum zweiten „Sommernachtsabend im Schlossgarten“ wird am 10. August ab 18 Uhr eingeladen.

Termin: Samstag, ab 18 Uhr, „Sommernachtsabend im Schlossgarten“, Wassergasse 1, Eisenberg. Der Eintritt ist frei.

3. Dornburger Kinder- und Rosenfest

Zum 52. Dornburger Kinder- und Rosenfest wird vom 28. bis 30. Juni nach Dornburg eingeladen. Eröffnet wird die traditionelle Veranstaltung am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr auf dem Dornburger Markt. Im Anschluss findet eine 80er- und 90er-Jahre-Party mit Tommy statt.

Am Sonnabend, 29. Juni, wird um 10 Uhr auf dem Sportplatz das Oldtimer- und Wartburgtreffen eröffnet. 11 Uhr wird auf den Markt eingeladen zum Finale der Talenteshow „Dornburg sucht den Superstar“. 13.30 Uhr wird die 51. Dornburger Rosenkönigin verabschiedet und die 52. Hoheit gekrönt. Ab 15 Uhr findet auf dem Markt ein großes Kinder- und Familienfest statt. Zur Kinderdisco mit Tommy wird um 17.30 Uhr geladen, ab 20 Uhr startet die Dornburger Partynacht mit Tommy und „Lady Musicmix“. Zum Abschluss des Tages startet um 21.30 Uhr ein Fackelumzug.

Zum 52. Rosenfest wird vom 28. bis zum 30. Juni nach Dornburg eingeladen. © Rene Traut | Rene Traut

Auch am Sonntag, 30. Juni, reiht sich ein Programmpunkt an den nächsten: Pünktlich 8 Uhr wird Dornburg durch den Spielmannszug Klengel-Serba geweckt. Um 10 Uhr lädt die Kirchgemeinde zum Gottesdienst ein und 11 Uhr wird zum Platzkonzert der Spielmannszüge auf den Markt geladen. Musikalisch geht es 11.30 Uhr weiter im Schlossgarten mit dem Dornburger Volkschor. Schließlich startet gegen 13.30 Uhr der große Festumzug der neu gekrönten Rosenkönigin und ihrem Gefolge. Ab 15 Uhr präsentieren sich die Besten der Talenteshow „Dornburg sucht den Superstar“, 18 Uhr führt die Jugendtheatergruppe Dornburg das Stück „Geister in Downing Street“ auf.

Termin: 28. bis 30. Juni, 52. Dornburger Kinder- und Rosenfest. Der Eintritt ist frei.

4. „Einfach (um)bauen: 30. Tag der Architektur im Saale-Holzland

Zum 30. Mal laden am letzten Juniwochenende Architekten gemeinsam mit ihrer Bauherrschaft zum „Tag der Architektur“ ein. In diesem Jahr lautet das Motto „einfach (um)bauen“. In den Fokus gerückt werden soll damit das nachhaltige Bauen im Bestand. Im Saale-Holzland-Kreis können zwei Bauwerke besucht werden:

Der Newsletter für das Saale-Holzland Alle wichtigen Informationen aus der Region Saale-Holzland, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Sonnabend, von 9.30 bis 15 Uhr, ist das Marktquartier in Stadtroda in der Straße Hinter der Herrenstraße 1 a bis 1 d zu besichtigen. „Mit dem neuen Quartier am Markt wurde in Stadtroda eine langjährige innerstädtische Brachfläche reaktiviert und eine städtebauliche Lücke im Stadtbild geschlossen. Das aus drei Neubauten bestehende Ensemble schließt alte bauliche Kanten und schafft gleichzeitig neue urbane Räume mitten in der Stadt“, steht auf der Internetseite der Architektenkammer Thüringen. Planungsbüro für das Marktquartier war die igb AG mit Sitz in Weimar.

Das Marktquartier in Stadtroda: Am Sonnabend ist das Gebäude von 9.30 bis 15 Uhr im Rahmen des „Tages der Architektur“ für die Öffentlichkeit geöffnet. © Jens Henning | Jens Henning

Am Sonntag, von 11 bis 15 Uhr, kann ein moderner Einbau, ein Haus im Haus, entstanden aus einer alten Scheune, in der Dorfstraße 43 a in Bucha besichtigt werden. Eine Führung wird 13 Uhr angeboten. Treffpunkt für die Führung ist auf dem Grundstück. Der private Wohnbereich ist nicht zugänglich. Planungsbüros waren die Koop Architekten und Ingenieure sowie das Architekturbüro Kopprasch, beide mit Sitz in Weimar.

5. Konzert der Chöre in der Klosterruine Stadtroda

In der Klosterruine wird am 29. Juni um 17 Uhr zu einem großen Chorkonzert mit Chören aus der Region eingeladen. Veranstalter ist der Männervolkschor Stadtroda. © Jens Henning | Jens Henning

Traditionell kommen im Juni Stadtrodas Chöre in der Klosterruine zum gemeinsamen Chorsingen zusammen – so auch wieder am Samstag, 29. Juni, um 17 Uhr in der Ruine der ehemaligen Klosterkirche Stadtroda. Das Motto lautet in diesem Jahr „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“. Veranstalter und Mitwirkender ist der Männervolkschor Stadtroda. Gemeinsam mit den Gastchören – dem Frauenchor Stadtroda, dem Gesangverein Schlettwein, dem Heidechor Königshofen und dem Männergesangverein Weißenborn – wird ein musikalischer Abend in schöner Atmosphäre geboten. Das Konzert dauere etwa eineinhalb Stunden, mit einer Pause von zirka 15 Minuten. In der Pause gibt’s Thüringer Spezialitäten vom Rost und kühle Getränke.

Das Konzert ist Teil des Kulturjahres 2024 im Saale-Holzland-Kreis anlässlich des Jubiläumsjahres 30 Jahre Saale-Holzland-Kreis.

Termin: 29. Juni, 17 Uhr, Chorkonzert in der Klosterruine Stadtroda mit Chören aus der Region. Einlass ist ab 16.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Bei Regen findet das Konzert im Felsenkellersaal statt.