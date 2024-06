Saale-Holzland. Rentner informierte das Eisenberger Ordnungsamt am Montag. Am Freitag lief er die Runde erneut - der Schandfleck war noch da und gammelt vor sich hin.

Mit seinem Münsterländer geht ein 73-jähriger Kursdorfer ein- bis zweimal in der Woche die gleiche Runde: Von Kursdorf auf dem Radweg in Richtung Georgseiche, runter über die Brücke zum einstigen Ernstbad und am Bach entlang wieder in Richtung Kursdorf zurück.

Als der Rentner seine Runde mit dem Hund am Montag, 24. Juni lief, fiel ihm an der Brücke ein großer Haufen entsorgter Essensreste auf. „Alles noch frisch“, sagte er gestern beim Besuch in der Redaktion in Eisenberg. Ebenso lagen mehrere leere Blechdosen mit der Aufschrift „Brennpaste“ in der Natur herum sowie ein großer Plastikbeutel.

Noch am Montag habe er das Ordnungsamt der Stadt Eisenberg über diesen Schandfleck informiert. „Mir wurde gesagt, dass Mitarbeiter in der Nähe seien und gleich mal mit vorbeigucken“, sagt der Senior.

Als er am Freitagvormittag erneut seine Runde drehte, musste er feststellen, dass alles noch so dalag, wie er es zuletzt am Montag gesehen hatte. Mittlerweile riecht es jedoch unangenehm vor Ort, Fliegen und andere Tiere machen sich über die vergammelten Speisereste her. „Ich hätte mir schon gewünscht, dass die Stadt aktiv wird“, sagt der Senior. „Es hätte ja nicht gleich am Montag sein müssen.“ Aber dass bis jetzt noch nichts geschehen sei, das finde er schade.

Blechdosen, Essensreste und eine große Tüte wurden im Wald entsorgt. © OTZ | Ute Flamich

Ein Anruf beim Ordnungsamt der Stadt Eisenberg am Freitag gegen 12.15 Uhr blieb unbeantwortet. Die Mitarbeiter hatten bereits Feierabend. Der Kursdorfer hofft nun, dass sich vielleicht in der kommenden Woche etwas tut.