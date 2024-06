Saale-Holzland-Kreis. Saale-Holzland: Generationswechsel im Landratsamt, Schulranzenspende und Freibadkonzert sind heute unsere Themen

Generationswechsel im Landratsamt

Saale-Holzland-Kreis. In der Kreisverwaltung vollzieht sich ein Generationswechsel. In den Ämtern und Einrichtungen sowie in der Hausleitung gehen langjährige Mitarbeiter und Führungskräfte in den Ruhestand, eine neue Generation übernimmt den Staffelstab. So werden mit Landrat Andreas Heller zum Monatsende auch die langjährige Amtsleiterin des Personalamtes, Ramona Voigt, und der langjährige Justiziar, Thomas Kuske, verabschiedet.

Sebastian Schirbe ist seit dem 1. Mai neuer Amtsleiter des Amtes für Personal und Organisation. Der 36-Jährige stammt aus dem Landkreis Greiz und wohnt in Laasdorf. Er studierte an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena, arbeitete als Marktleiter in einem Möbelmarkt und war mehr als sechs Jahre Personalleiter in einem SB-Warenhaus. Paul Langemann ist seit dem 1. Juni Amtsleiter des neu gebildeten Amtes für Ausländerangelegenheiten. Das Amt bündelt die bisher auf mehrere Ämter verteilten Aufgaben von Asyl, Integration und Migration sowie die Ausländerbehörde. Langemann (29) wohnt in Großromstedt, einem Ortsteil von Bad Sulza im Kreis Weimarer Land. Der Verwaltungsfachwirt ist seit 2015 in der Ausländerbehörde tätig, zuletzt als stellvertretender Sachgebietsleiter Migration.

Im neu gebildeten Rechts­amt wird die juristische Kompetenz der Kreisverwaltung gebündelt. Diese war bisher auf ein Sachgebiet Recht im Personal­amt und eine Stabsstelle Juristische Sachbearbeiter in der Abteilung 2 (Ordnung, Bauen, Wohnen) verteilt. Kommissarisch geleitet wurde das Rechtsamt in den vergangenen Monaten von Justiziar Thomas Kuske. Stellvertreter ist Stephan Schwarz, der im April ins Landrats­amt des Saale-Holzland-Kreises wechselte. Schwarz, Jahrgang 1974, lebt in Zeitz. Sein erstes juristisches Staatsexamen legte er 1998 in Leipzig ab, das zweite 2001 am Oberlandesgericht in Naumburg. Der Familienvater war 20 Jahre lang freiberuflich als Anwalt tätig, danach im Landratsamt des Burgenlandkreises und zuletzt Hauptamtsleiter der Stadt Meuselwitz. red

Zweite Sommernacht im August

Eisenberg. Nach dem großen Erfolg des ersten Sommernachtsabends im Schlosspark von Eisenberg findet die zweite Auflage am 10. August von 18 bis 1 Uhr an gleicher Stelle statt. red

Senioren treffen sich zum Singen

Stadtroda. Zum Singenachmittag sind Seniorinnen und Senioren am 1. Juli ab 13.30 Uhr herzlich in die Stadtrodaer Begegnungsstätte, August-Bebel-Straße 1, eingeladen. red

Freibadkonzert mit Fischer-Double

Stadtroda. Helene-Fischer-Double Victoria gastiert am 20. Juli ab 21 Uhr im Stadtrodaer Freibad. Der Einlass beginnt 20 Uhr, Konzertbeginn ist eine Stunde später. Mit dabei sind Klausn & Band und ein Live-DJ. Außerdem: Roster, Bier und Mitternachtsfeuerwerk. Tickets gibt es sowohl im Vorverkauf an der Freibadkasse und im Freibadkiosk sowie am Veranstaltungstag an der Abendkasse. red

Schulranzen für Osteuropa

Stadtroda. Gut erhaltene und nicht mehr benötigte Schulranzen können einer zweiten Nutzung zugeführt werden. Seit 2004 wird in Stadtroda zur jährlichen Schulranzen-Sammlung für die Hilfsorganisation Global Aid Network (GAiN) gGmbH eingeladen. Kinder können bei dieser Mitmachaktion ihren Schulranzen mit einem selbst gemalten Bild an ein Kind in Osteuropa verschenken. Schulbildung könne in diesem Teil Europas einen Weg aus Armut und Verzweiflung ermöglichen. Wer sich beteiligen möchte, kann Schulmaterialen und/oder einen Schulranzen noch bis 30. September bei Familie Paar, Homberger Ring 33, Stadtroda, auf die Reise schicken. Folgendes kann gespendet werden: Malblock A4, Schreibblöcke A4, Deutsch- und Mathehefte A4, Federmappe, Seifenstück, Zahnpasta und Zahnbürste sowie Kinderkleidung und Spielzeug. red