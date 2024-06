Eisenberg. Saale-Holzland: Sommernachtsabend in der Kreisstadt. Weshalb die erste Auflage Jung und Alt in den Schlosspark lockte.

Eisenberg lässt es im Jubiläumsjahr so richtig krachen. Dass die Stadt ein Nachtleben gestalten kann, stellte sie zum Mohrenfest wiederum unter Beweis. Nun soll eine neue Veranstaltungsreihe in den städtischen Kalender aufgenommen werden: Sommernachtsabende. Einer fand am Samstag statt, der andere steht im August noch bevor.

Zeitsprung. Samstag, 29. Juni, der Abend des Viertelfinalspieles Deutschland gegen Dänemark. Das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite. „Das ist unser Eisenberger Wetter, das gibt es nur hier“, sagt ein bestens gelaunter Bürgermeister und lacht. Jeder, wie er es verdient? Im knapp 400 Kilometer entfernten Dortmund wird sich gut zwei Stunden später ein Gewitter mit Starkregen entladen, so dass sogar das Fußballspiel unterbrochen werden muss.

Im Schlosspark von Eisenberg will sich die Veranstalterin nicht auf Wein, Bier und gehaltvolle Gespräche beschränken und hat deshalb einen Fernsehabend unter freiem Himmel vorbereitet. In der ostthüringer Kreisstadt kann man sich heute Abend Regen gar nicht vorstellen. Bis gegen 19 Uhr trifft vorwiegend älteres Publikum im Schlossgarten ein, später auch Familien. Kinder tollen herum, ein kleines Mädchen inspiziert ein bepflanztes Klavier, das ihm beim Radschlagen auf dem Rasen im Weg steht.

Gemütlich im Liegestuhl sitzen und Fußball gucken – Stadt und Kreisverwaltung hatten es ermöglicht. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

Die Premiere des Sommernachtsabends sei eine Koproduktion mit der Kreisverwaltung, betont Stadtmanager Max Nottrodt, der die neue Veranstaltungsreihe mit initiierte. „Ohne den Strom des Landratsamtes ginge heute Abend nichts“, wird er konkret. Strom wird für Technik, Beleuchtung und nicht zuletzt Kühlschränke für Speisen und Getränke benötigt. Zur geliehenen Infrastruktur gehören auch Liegestühle, die in den ersten Reihen vor den Monitoren aufgestellt wurden.

Michaela Frühauf vom Kochstudio, der Eisenberger Feuerwehrverein und Ralf Gutzeit mit seiner mobilen Diskothek „DJ Power“ gehören ebenfalls zu den Partnern, die den Sommernachtsabend gestalten. Entstanden sei die Idee für diese Reihe bereits 2019. „Zum Mohrenfest wurde das Weindorf derart gut angenommen, dass wir den Schlosspark öfter bespielen wollten“, erzählt Bürgermeister Michael Kieslich. Doch dann kam Corona und habe einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.

Stimmungsvoll wurde der Schlossgarten in Szene gesetzt. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

750 Jahre Stadtrecht Eisenberg seien ein idealer Hintergrund, die fünf Jahre alte Idee zu verwirklichen. Zusammenkommen bei Wein, Bier und gutem Essen, das sei nicht nur an einem Fußballabend eine schöne Sache. Die Veranstalterin könne sich durchaus auch andere Aktivitäten in diesem Rahmen vorstellen. Zum zweiten Sommernachtsabend am 10. August wird sie zeigen, welche Pfeile sie noch im Köcher hat.

21 Uhr, endlich Anpfiff. Seit dem frühen Abend sind einige Leute hinzugekommen. Auf der Wiese hat man es sich bequem gemacht. „Wir wären heute Abend auch ins Weindorf gekommen, wenn kein Fußball gezeigt worden wäre“, sagt eine Besucherin. Das lässt für den zweiten Abend hoffen.

Public Viewing in Eisenberg: Zum Schluss wird alles gut

Im Schlosspark mischen sich derweil Jubel und Bestürzung über nicht gegebene Tore mit Schlagermusik von DJ Power. „Ich habe die Kassette mit ‚Major Tom‘ (Völlig losgelöst, Anm. d. Redaktion) schon herausgesucht“, sagt Ralf Gutzeit. Bei jedem Tor wolle er den Refrain des Titels abspielen – noch gibt es dafür keinen Anlass. „Wenn es dich noch gibt...“, singt stattdessen Roger Whittaker. Das möchte man in der ersten, leicht chaotischen Halbzeit auch die deutsche Mannschaft fragen.

Zum Schluss wird alles gut, die Deutschen sind weiter. Roster, essbare Holzlandscheiben, ein eigens für Eisenberg gebrautes Bier und feiner Wein halfen den Besuchern über den aufregenden Abend. Zwar haben Junikäfer bei Einbruch der Dämmerung ein wenig genervt, doch diese natürliche Belästigung dürfte sich im August erledigt haben.