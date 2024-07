Saale-Holzland. Das Rote Kreuz belohnt freiwillige Spender und die Kino-Saison im Wolfersdorfer Waldbad startet mit einem absoluten Klassiker.

41. Konzertsommers in der Klosterkirche St. Mauritius in Frauenprießnitz

Eine „Reise durch das barocke Europa“ erwartet die Besucher des 41. Konzertsommers in der Klosterkirche St. Mauritius in Frauenprießnitz. Klarinette, Blockflöte und Orgel erklingen am Sonntag, 7. Juli, 17 Uhr. Als renommierte Musikerin konnte Susanne Ehrhardt gewonnen werden, die bereits Konzertreisen in den USA, Japan, Australien und ganz Europa absolvierte. Die Professorin für Blockflöte und Klarinette war unter anderem Finalistin im ARD-Wettbewerb im Fach Blockflöte und war mit ihrem Ensemble „Die Gassenhauser“ Preisträgerin beim internationalen Wettbewerb „Musica antiqua“ in Brügge. Außerdem leitet sie Kurse für Alte Musik an der Musikakademie Rheinsberg. Mit ihrer Tochter Thomia und dem Organisten Stefan Kircheis hat sie in der Frauenprießnitzer Kirche eine CD mit Werken von Mendelssohn, Vivaldi, Telemann und Solokompositionen für Kontrafagott aufgenommen. Thomas Ennenbach, in Rudolstadt geboren, begleitet an der Orgel. Er ist Organist und Kantor an der Marktkirche St. Andreas und an Luthers Taufkirche St. Petri-Pauli in der Lutherstadt Eisleben. 1999 wurde er zum Propsteikantor der Propstei Halle-Naumburg (seit 2010 Halle-Wittenberg) und später zum Kirchenmusikdirektor berufen. Er wirkte unter anderem als Solist für die Jenaer Philharmonie.

Kreativangebot im Familienhaus Stadtroda

Für Kinder ab 6 Jahren bietet das Familienhaus Stadtroda diese Woche ein kreatives Programm an. Vom 1. Juli bis zum 5. Juli finden jeden Tag von 09:00-12:00 Uhr künstlerische Angebote statt. Am Montag geht es um Bügelperlen-Kunst. Am Dienstag wird Makramee hergestellt. Am Mittwoch geht es um Upcycling und darum, aus alten Jeans etwas Neues zu machen. Am Donnerstag steht Batik-Kunst an und am Freitag werden Freundschaftsbänder geknüpft.

Kinosommer in Wolfersdorf

Der Förderverein Waldbad Herzog Ernst Wolfersdorf veranstaltet wieder das Sommerkino. Die Vorstellung findet in Wolfersdorf am 13. Juli im Waldbad Wolfersdorf statt. Das Sommerkino zeigt den Film „Manta Manta Zwoter Teil“. Die Vorführung beginnt um 21.30 Uhr.

Blutspende-Aktion in Eisenberg

Das Rote Kreuz ruft zum Blutspenden auf. Wer Blut spenden möchte, der soll am 4. Juli ins Feuerwehrgerätehaus am Schützenplatz 3 in Eisenberg kommen. Dort kann von 14.00 bis 19.00 Uhr gespendet werden. Jeder Spender erhält einen handgemachten Schlüsselanhänger aus echten Feuerwehrschläuchen. Außerdem wird es Eis geben. Spender sollen ihren Personalausweis mitbringen.