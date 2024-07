Stadtroda. Kameraden der Feuerwehr Stadtroda konnten das Feuer löschen. Zu den Ursachen kann die Polizei noch nichts sagen.

Ein brennendes Sofa in einem baufälligen Nebengebäude am Stadtrodaer Bahnhof war die Ursache für einen Einsatz der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Stadtroda am Montagabend. „Als wir eintrafen, stand das Sofa unter Vollbrand“, sagte Einsatzleiter Sebastian Lorenz von der Stadtrodaer Feuerwehr. Die Ursache, warum das Sofa brannte, ist offen. „Entweder war es Selbstentzündung oder…“, sagte Lorenz nach dem Ende der Löscharbeiten.

Einsatzkräfte fanden Feuerzeug beim Brand

Anfänglich mussten die Einsatzkräfte sogar vom Brand einer Halle ausgehen, den Zeugen gemeldet hatten. Dieser Sachverhalt bestätigte sich allerdings nicht. Die Kameraden schoben das Sofa aus dem hinteren Teil des Gebäudes heraus. Dabei fanden die Einsatzkräfte auch ein Feuerzeug. Die Polizei-Beamten vor Ort wollten sich nicht zum Brand äußern. Sie verwiesen auf Grund des Standortes des Gebäudes auf die Zuständigkeit der Bundespolizei.

Jenas Polizeisprecher Daniel Müller informierte am frühen Dienstagmorgen, dass ein oder mehrere Unbekannte in einem Abrisshaus neben dem Bahnhof ein darin befindliches Sofa angezündet hätten. Während des Feuerwehreinsatzes wurden drei junge Menschen von der Polizei befragt. Sie gehören zu den Nutzern des denkmalgeschützten Bahnhofes als offene Wohngemeinschaft. Sie hatten zuerst versucht, das Feuer mit einem Handfeuerlöscher unter Kontrolle zu bringen.