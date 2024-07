Hermsdorf. MC „Holzland Hermsdorfer Kreuz“ übernimmt spontan die Gastgeberrolle für das Saisonfinale im Kart-Slalom und holt die besten Nachwuchsfahrer nach Hermsdorf.

Viel schneller als erwartet rücken die Kart-Slalom-Fahrer des Motorsportclubs (MC) „Holzland Hermsdorfer Kreuz“ wieder in den überregionalen Fokus der Öffentlichkeit. Am 21. September ist der Verein aus Hermsdorf wieder Ausrichter des dritten und letzten Endlaufes in der Meisterschaftsserie der besten Nachwuchs-Kartsportler des Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) Hessen-Thüringen.

„Eigentlich wollte ich mich nur über den Stand der letzten Läufe informieren“, sagte Robert Schütze, Trainer, aktiver Fahrer und Jugendleiter im MC Hermsdorfer Kreuz, nach seinem Anruf bei einem Vertreter des ADAC. Dann bekam Schütze die Probleme des Dachverbandes bei der Suche nach einem Austragungsort für den letzten Finallauf mit anschließender Siegerehrung mit.

Zum achten Mal Endlauf in Hermsdorf

„Für uns ist das kein Problem. Wir könnten die Sache wieder stemmen in Hermsdorf. Wir sind gut aufgestellt mit dem Platz hinterm Rathaus und mit dem Stadthaus“, sagte Schütze. Es folgten zwei weitere Telefonate mit Vereinsvertretern, ehe er dem ADAC-Mann eine halbe Stunde später grünes Licht geben konnte. Zuletzt waren die Hermsdorfer 2023 Gastgeber für die besten Jugend-Kartsportler aus Thüringen und Hessen.

„Wenn ich richtig gezählt habe, ist das dann schon unser achter Endlauf in Hermsdorf und die insgesamt fünfte Siegerehrung“, sagte Schütze. Wie 2023 absolvieren die schnellsten Fahrer aus Thüringen und Hessen ihre Runden am 21. September in einem Elektro-Kart.

Organisatorisch sieht Robert Schütze keine Probleme. „Unsere Mitglieder und die Eltern unserer Nachwuchsgruppe freuen sich auf diese Veranstaltung. Einziger Knackpunkt ist der Einkauf. Der muss schon am 19. September erfolgen, da der 20. September in Thüringen ein Feiertag ist“.