Saale-Holzland. Uniklinikum Jena sucht Probanden in Stadtroda und das Eisenberger Jugendzentrum macht eine kurze Sommerpause, bevor das neue Programm startet.

Probanden in Stadtroda gesucht

Ein Forschungsteam am Universitätsklinikum Jena erforscht ein Testinstrument zur Früherkennung von Erkrankungen der Nervenzellen und sucht gesunde Probanden für Untersuchungen der Reaktionsgeschwindigkeit und kognitiver Gesundheit. Krankheiten wie Parkinson und Alzheimer gehören zu den großen medizinischen Heraus­forderungen unserer alternden Gesellschaft. Deshalb werden Männer zwischen 40 und 80 Jahren und Frauen zwischen 61 und 80 Jahren gesucht. Die Probanden sollten gesund sein und keine neurologischen Störungen oder Beeinträchtigungen der Greiffunktion haben. Die Probanden werden nach Vorerkrankungen gefragt und es werden kognitive Tests durchgeführt. Außerdem wird die Reaktionsgeschwindigkeit gemessen. Der Test dauert 30 bis 40 Minuten und es gibt für alle Freiwilligen eine Aufwandsentschädigung von 20 Euro. Zudem können die Probanden die Ergebnisse ihres Tests auf Wunsch bekommen. Der Termin ist am 23. Juli zwischen 9.00 und 17.00 Uhr im Gerätehaus der Feuerwehr in Stadtroda. Bei Fragen ist das Forschungsteam unter 03641 648335 oder per E-Mail unter info@sanivadiagnostics.com zu erreichen.

Sommerpause im Eisenberger Wasserturm

Ab dem 8. Juli gibt es im Jugendzentrum Wasserturm in Eisenberg kein Programm. Bis zum 15. Juli dauert die Sommerpause an. Ab dann findet unter der Woche jeden Tag außer an den Wochenenden von 14.00 bis 18.00 Uhr das Sommer-Ferien-Café bis Ende des Monats statt.

Neue Ausstellung in Bad Klosterlausnitz

„LebensKünstlerInnen“ heißt die neue Ausstellung von Sabine Laußmann aus Schleiz, Sebastian Löffler aus Sonneberg, Jörg Neuhäuser aus Gera und Frank Schultes aus Blankenhain. Gemeinsam haben die Künstler, dass sie mit verschiedenen Krankheiten Patienten in der Moritz Klink in Bad Klosterlausnitz waren. Sebastian Löffler und Frank Schultes haben erst nach ihrer Erkrankung das Malen angefangen und haben auf diesem Weg die Auseinandersetzung mit dem „neuen Leben“ aufgenommen. Für Jörg Neuhäuser und Sabine Laußmann war Malen in seinen verschiedenen Formen immer schon ein Weg, bekam jedoch mit der Auseinandersetzung der neuen Umstände eine andere Dimension. Die Ausstellungseröffnung findet am 8. Juli um 17:15 Uhr in der Galerie Moritz der Klinik Bad Klosterlausnitz statt. Zu sehen sind Bilder in Pastell, Öl und Aquarell. Außerdem musiziert das Mandolinen-Gitarrenensemble „Lautengilde Jena“ unter der Leitung von Volker Böhm. red

Sommerfreizeit im Familienhaus Stadtroda

Die „Gute Laune Woche“ für Kinder ab 6 Jahren findet bei der Kinderferienfreizeit im Familienhaus im Zeitzgrund in Stadtroda statt. Vom 8. Juli bis zum 12. Juli gibt es täglich Programm von 9:30 bis 15:30 Uhr. Der Montag beginnt mit „Halligalli — Spaß muss sein“. Am Dienstag findet das Sommerkino mit verschiedenen Popcornvariationen und Cocktails statt. Am Mittwoch startet die Fahrradtour zum Schleichersee mit Picknick. Am Donnerstag heißt es „Hoch auf den Baum“ beim Besuch des Abenteuerspielplatzes in Jena. Am Freitag wird das Freibad Stadtroda besucht. Der Tagespreis pro Teilnehmer beträgt 15 Euro. Um eine Anmeldung unter Tel. 036428 517-19 wird gebeten.