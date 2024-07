Kahla. Spielen, Besinnen und Filme schauen: Das ist am Wochenende rund um Kahla möglich.

Wie die Wikinger im Spielmannshof Seitenroda

Zum Café Spielerey am Wochenende 6. und 7. Juli können Besucher des Spielmannshof Seitenroda wieder alte Spiele entdecken. „Spielen wie die alten Germanen, Römer oder Wikinger oder wie die Völker in Madagaskar, Japan, Korea, Indonesien oder Afrika vor 100 oder vor 3000 Jahren“, kündigen die Veranstalter an.

Der Newsletter für das Saale-Holzland Alle wichtigen Informationen aus der Region Saale-Holzland, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Freunde der Sommerkonzerte der Spielerspelunke können diese Gelegenheit auch gleich nutzen, sich die Karten für das Konzert mit dem dänischen Sänger Jonas Ringtved und seiner Band am 19. Juli zu sichern. Sie seien bereits zweimal auf dem Spielmannshof Gast gewesen und hätten das Publikum verzaubert. Jetzt machten sie eine kurze Deutschland-Blitztour mit den einzigen Stationen Hamburg, Seitenroda und Lübeck und bringen ihr erstes Album „Leftover Hippies“ für die heimischen Stereoanlagen mit.

Café Spielerey auf dem Spielmannshof Seitenroda am 6. und 7. Juli jeweils von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Besinnung in den Kirchen Kahlas

Seit 2015 begleitet in Kahla die Reihe „Musik & Besinnung“ durch den Sommer. In der Stadtkirche St. Margarethen oder der Katholischen Kirche St. Nikolaus können Besucher jeweils freitags für eine gute halbe Stunde in Musik und Wort Besinnung finden. Musiker der Region gestalten in unterschiedlicher Form und Besetzung einen Moment der Ruhe und Einkehr.

Am Freitag, 5. Juli, spielt um 18 Uhr Franziska Bröckl (Lindig) am Johann-Walter-Positiv in der Stadtkirche. Der Eintritt ist frei; um eine Spende für den Neubau der Johann-Walter-Hauptorgel wird gebeten.

Freilichtkino in Orlamünde

Zweite Woche Sommerfilmtage in Orlamünde: Am Freitag, 5. Juli, tritt erst die Wernburger Theatergruppe um 20 Uhr auf, schließlich läuft die Komödie „Hilfe, ich habe meien Lehrerin geschrumpft“ auf der Freilichtbühne an der Kemenate. Ein Überraschungs-Krimi wird für Sonnabend, 22 Uhr, angekündigt. Zuvor spielen die Dixieländer aus Jena (20 Uhr).