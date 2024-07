Saale-Holzland-Kreis. Thüringens Wirtschaftsminister besuchte Unternehmen im Saale-Holzland und ein Eisenberger Pub lädt zum Public Viewing ein.

Wirtschaftsminister besucht Unternehmen im Saale-Holzland

Über Innovation, Nachhaltigkeit und zukunftsorientierte Unternehmensausrichtung informierte sich Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) bei der Camburger Firma Gesell Gebäudetechnik GmbH. Seit 70 Jahren sind die Spezialisten für Heizungsanlagen aktiv und seit einigen Jahren Mitglied im Nachhaltigkeitsabkommen Thüringen. Das Abkommen ist eine freiwillige Vereinbarung zwischen Unternehmen und der Thüringer Landesregierung, um ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit in der Wirtschaft zu fördern.

„Das Nachhaltigkeitsabkommen Thüringen (NAT) passt gut zu unseren strategischen Zielen wie Energieeffizienz und erneuerbare Energien, deshalb sind wir diesem bereits vor vielen Jahren beigetreten. Darüber hinaus ist es eine bedeutsame Initiative der Handwerkskammer“, sagt Geschäftsführer Björn Gesell. Prokurist Georg Hapke verweist auf die Endlichkeit fossiler Energieträger. „Bereits in den frühen Jahren konnten wir auch für unseren Betrieb eine Kostenersparnis bei Öl- und Gasverbrauch durch Unterstützung von Sonnenenergie erreichen“, sagt er. Das Unternehmen ist auch Spezialist für den Einbau von Wärmepumpen.

Ebenso besuchte der Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee das Unternehmen H&E Bohrtechnik aus Stadtroda. Beim Rundgang durch die Firmenhallen konnte Geschäftsführer Thomas Heidler das mittelständische Familienunternehmen präsentieren. „Wir forschen und entwickeln vieles selbst, für das am Markt noch keine Lösungen gibt“, erklärt Thomas Heilder, „so bringen wir auch unsere Digitalisierungs- und Automatisierungsstrategie voran.“ Ein Beispiel dafür ist die KI-basierte Bodenerkennung Terra Smart HDD oder das jüngste F&E-Projekt „Bohrwasser Control“.

„Wir arbeiten dabei auch gezielt mit thüringischen Hochschulen und Universitäten zusammen, um diese Forschungsarbeit überhaupt bewältigen zu können“, so Thomas Heidler. Ergebnis eines dieser Forschungs-Projekte war das Verfahren AddBohr oder Regenerationsbohrgestänge. Dieses additive Verfahren zur Aufarbeitung von gebrauchten Bohrgestängen kann Bohrgestänge nicht nur in einen neuwertigen Zustand versetzen, sondern sogar eine verschleißfestere Oberfläche generieren.

Senioren-Sprechstunde in Stadtroda

Für Probleme und Sorgen der älteren Generation hat der Seniorenbeirat ein offenes Ohr und bietet am 11. Juli erneut eine Senioren-Sprechstunde in Stadtroda an. Von 9.00 bis 11.00 Uhr sind die Türen bei der „Begegnung an der Roda“ geöffnet für alle Interessierten.

„Mit-mach-Haus“ in Schlöben lädt ein

Die Bürger des „Mit-mach-Hauses“ wünschen sich eine regelmäßige Möglichkeit, sich rund ums SHK Mit-mach-Haus sowie den Themen der Mitmach-Region SHK zu begegnen und austauschen zu können. Deshalb möchten sie einen wöchentlichen Café-Tag in Schlöben anregen und hoffen, dass Menschen die Idee teilen. Der nächste Termin ist am 8. Juli um 15:30 Uhr vor Ort in Schlöben.

9. Sommerliche Abendmusik in der Klosterkiche Bad Klosterlausnitz

Der Verein zur Förderung der Kirchenmusik in Bad Klosterlausnitz lädt ein, die „himmlischen“ Blockflöten von Sopranino bis Bassflöte in der Sommerlichen Abendmusik am 24. Juli um 18.30 Uhr in der Klosterkirche Bad Klosterlausnitz zu hören. Auf dem Programm stehen unter anderem Impressionen aus Psalm 84 von Nickel, Sonate von Händel oder Tanz der Flöten von Plüss. Die Blockflöten werden von Jutta Vogt aus Berlin gespielt. Sie wird auf der Orgel begleitet. Die Kirche ich rollstuhlgerecht befahrbar und der Eintritt ist frei.

Public Viewing in Eisenberg

Im Eisenberger Pub „The Sherlock Holmes“ gibt es am Freitag ab 18.00 Uhr wieder Fußball-EM auf der Großbildleinwand zu sehen. Dann spielen die Deutschen um den Einzug ins EM-Halbfinale gegen Spanien. Direkt im Anschluss gibt es in der Kneipe in der Altstadt Irish Folk und American Country mit Rüdiger Mund. Der Jenaer Künstler gastiert jeden ersten Freitag im Monat in der Kreisstadt. Wann er zur Gitarre greifen kann, liegt an den Fußballern – schließlich sind Verlängerung und Elfmeterschießen möglich. Wenn die Partie beendet ist, legt Mund los. Zuvor wird er gemeinsam mit den Eisenberger Fußballfans das Spiel verfolgen. red