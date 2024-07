Eisenberg. Wasserturm-Ferienkinder überraschen im Tiergarten Eisenberg mit fundiertem Grundwissen beim Thema Landwirtschaft

Zwar fehlten in der Aufzählung am Ende die eher selteneren Arten, aber die gängigsten Haustiere, die auf dem Land gehalten werden, brachten die Kinder und Jugendlichen der Wasserturm-Ferienfreizeit in Windeseile zusammen: Schafe, Ziegen, Pferde, Rinder, Schweine, Esel, Hühner sowie Hunde und Katzen wurden in der Zooschul-Stunde im Eisenberger Tiergarten aufgelistet. Und nicht nur das. Auch bei der richtigen Zuordnung von Fleisch-, Alles- oder Pflanzenfresser konnten die jungen Leute eine Punktlandung hinlegen.

Saale-Holzland: Zooschulenleiter begeistert

Tierparkleiter Mathias Wiesenhütter, der die Zooschule abhielt, zeigte sich begeistert, war aber wenig überrascht über das breite Grundwissen. „Die Kinder und Jugendlichen stammen großteils aus dem ländlichen Raum, sie kennen Tierhaltung. Zum anderen, das macht mich ein wenig stolz, haben 95 Prozent meist mehrfach unseren Tierpark besucht.“

Auf einer Fläche von 2,5 Hektar werden im Eisenberger Tiergarten rund 720 Tiere gehalten. 44 verschiedene Arten können in den teils zugänglichen Gehegen beobachtet werden, den Haustierrassen wird im „Bauernhof“ viel Platz eingeräumt. Tausende Gäste werden jährlich in der Anlage begrüßt, die weit über die Grenzen Eisenbergs einen guten Ruf genießt.

Hinweisschild Zooschule im Tierpark Eisenberg. © Frank Kalla | Frank Kalla

Saale-Holzland: Suppe statt kastrierter Stier

War die Benennung von Haustierarten eine Kleinigkeit, so versagten die Kinder und Jugendlichen auch bei durchaus schwierigen Fragestellungen nicht, beispielsweise, dass ein Wallach zwar schon ein mänliches Pferd ist, aber im Gegensatz zum Hengst kastriert wurde. Einzig beim Ochsen setzte ein kurzes Grübeln ein, auch Wasserturm-Chef Detlef Poller fiel spontan nur die Ochsenschwanzsuppe statt kastrierter Stier ein.

Poller war es auch, der die Idee mit der Zooschule hatte. „Wir sind zum ersten Mal hier und ganz ehrlich - ich bin begeistert.“ Der Tierparkbesuch war auch einer der letzten Höhepunkte der zweiwöchigen Ferienfreizeit des Wasserturmes, rund 40 Kinder und Jugendliche konnten in der Begegnungsstätte unterhaltsame Ferientage genießen. „Die Zahl der Teilnehmer orientiert sich an denen der Vorjahre“, sagt Poller.