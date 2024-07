Eisenberg. Saale-Holzland: Bürgermeister Michael Kieslich schwor zweiten Amtseid und hat zwei Stellvertreter. Wer ihm künftig zur Seite steht.

Der Eisenberger Stadtrat hat sich gerade konstituiert, da geht es im Netz schon heiß her. Gerd Hauschild, Fraktionschef der SPD, hatte dort ein wenig Stimmung gemacht. Von einer ominösen Brandmauer, Wärmedämmung fürs gemütliche AfD-CDU-Schlafzimmer und einem durchchoreografierten Drehbuch des Bürgermeisters war in den SPD-Stadtrat-News die Rede.

Das brachte AfD-Fraktionschef Frank Golombek auf die Palme. „Ich bin entsetzt, wie Sie sich als Stadtrat präsentieren.“ Die Partei zog daraufhin ihren Kandidaten für die Wahl des Ersten Beigeordneten des Bürgermeisters zurück und unterstützte statt dessen den Kandidaten einer anderen Partei.

In der Stadtratssitzung am Donnerstagabend wurde in der Eisenberger Stadthalle der wiedergewählte Bürgermeister Michael Kieslich vereidigt. Ulrich Nette, mit 32 Jahren Zugehörigkeit dienstältester Stadtrat, durfte die feierliche Aufgabe übernehmen. In der „klimapolitischen Entwicklung Eisenbergs, in Kernfragen beim gemeinsamen Umgang innerhalb des Stadtgeschehens und den Herausforderungen der Fluchtbewegung“ sehe Kieslich die Hauptschwerpunkte der neuen Legislaturperiode.

Auf die nächsten Fünf: Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (rechts) wird von Ulrich Nette vereidigt. Im Hintergrund Mitglieder des Eisenberger Stadtrates. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

Man müsse Verantwortung übernehmen, und zwar sowohl für jene, die sich auf der Flucht befinden, als auch für die Stadtgesellschaft. „Diesen Weg werden wir fraktionsübergreifend gemeinsam gehen“, schloss Kieslich seine kurze Rede.

Im Anschluss ging es an die Wahl der beiden ehrenamtlichen Beigeordneten des Bürgermeisters. Die SPD-Fraktion schlug Rico Walter als Ersten Beigeordneten vor. Der 28-Jährige hatte die Wahl um das Amt des Bürgermeisters in der Stichwahl knapp verloren. Monika von Thaler, Bund der Selbstständigen/Deutscher Gewerbeverband (BDS), und ihre Fraktion wollten Jürgen Bielinski auf dem Stellvertreterposten sehen.

Eisenberg: Jürgen Bielinski wird Erster Beigeordneter

Die AfD änderte die Taktik. „Wir unterstützen Jürgen Bielinski und ziehen unseren Vorschlag für den Ersten Beigeordneten, Thomas Korrmann, zurück“, erklärte Fraktionschef Golombek. Bielinski sei verlässlich, stehe zum Eisenberger Mohrenfest und sehe die Asylfrage kritisch. „Wir sehen nicht ein, dass er dieses Amt nicht weiter bekleiden soll. Deshalb unterstützen wir ihn.“

Von 23 abgegebenen Stimmen erhielt Jürgen Bielinski schließlich 18 und Rico Walter 5. Auf der Position des Zweiten Beigeordneten hätte Gerd Hauschild gern eine Frau gesehen. Aus diesem Grund schickte die SPD-Fraktion Anja Polten ins Rennen. Die AfD stellte wiederum Thomas Korrmann auf, die Fraktion Die Linke & Bündnis 90/Die Grünen schlug Ulrich Nette vor. Die Stimmenverteilung: Korrmann 14, Nette 6 und Polten 3.

„Ich freue mich, dass die Stellvertreterfrage geklärt und die Arbeitsfähigkeit gegeben ist“, erklärte Bürgermeister Kieslich nach der Wahl. Mit den beiden Stellvertretern an seiner Seite könne er nun die Herausforderungen der neuen Zeit angehen.