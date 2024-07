Saale-Holzland. Die Kemenate in Orlamünde öffnet wieder ihre Türen und in Steudnitz gibt es eine neue Filmvorführung zum Thema Landwirtschaft.

Burgverein bietet Führungen in Orlamünde an

Die Kemenate in Orlamünde ist am Sonntag, 7. August, geöffnet. Von 14 bis 17 Uhr können Besucher Einblick in die alten Gemäuer und deren Geschichte werfen. Der Burgverein bietet Führungen an. Zu sehen ist ein Museum über fünf Etagen.

In der ersten Museumsetage über dem Rittersaal erfährt man etwas über die Geschichte der Grafen von Orlamünde, über die einstige Burganlage und ebenfalls über die „Sage von der weißen Frau“, der Gräfin von Orlamünde. Die Zeit der Reformation durch das Wirken von Andreas Bodenstein (genannt Karlstadt) in Orlamünde und seinem Streitgespräch mit Martin Luther wird hier beleuchtet. Nach dieser geheimnisvollen und geschichtsträchtigen Etage wird man auf dem Weg nach oben durch einen Panoramablick ins Tal verzaubert. Der großzügige Raum wird für eine Ausstellung von historischen Gegenständen und eine jährlich wechselnde Ausstellung genutzt.

Eine unendliche Zahl von Ausstellungsstücken in einem Heimatmuseum, das den Bereich „Leben und wohnen früher“ umfasst, erwartet den Besucher in der nächsten Etage. Aber ebenso kann man Informationen über die früher im Ort ansässige und Kinderspielzeug exportierende Firma Knauth erhalten. Weiterhin sind unzählige Gegenständen aus dem Handwerk und der Landwirtschaft aus dem vorigen Jahrtausend zu finden.

Für besonders Wissbegierige hält die Etage unter dem Dach noch Überraschungen neben der Sammlung von Gegenständen aus dem Handwerkerbereich eine maßstabsgetreue Darstellung von historischen Gebäuden Orlamündes bereit.

Überdies ist die Kemenate für Interessenten der Vogelwelt lohnenswert, nistet doch unter dem Dach in einer Fensternische seit Jahren ein Turmfalke. Und wer die Augen besonders gut aufmacht, kann ab und an eine Fledermaus erspähen, eine „kleine Hufeisennase“.

Volksmusik-Konzert in Bad Klosterlausnitz

Das Duo „Sylvia & Laurent“ aus dem Thüringer Wald geben ein Konzert in Bad Klosterlausnitz. Die Volksmusiksänger spielen am Sonntag, dem 14. Juli um 14.30 Uhr auf der Kurparkbühne in Bad Klosterlausnitz.

Kochen wie früher in Gernewitz

Im Rahmen des Handwerkssommers veranstaltet der Gernewitzer Denkmalhof einen Kochtag am 9. Juli. An diesem Tag gibt es nichts aus der Tüte, sondern alle Zutaten werden selbst hergestellt. Selbstgemachte Nudeln, Puffer und Aufstriche werden gemeinsam zubereitet und auch verkostet. Die Teilnahme am Kochtag ist kostenfrei. Der Denkmalhof Gernewitz bittet um eine Anmeldung unter 036428/6830.

Gemeinsam Frühstücken in Stadtroda

In der Seniorenbegegnungsstätte findet ein gemeinsames und gemütliches Frühstück am Schützenhaus in Stadtroda statt. Der nächste Termin ist am 12. Juli von 9:00 bis 11:00 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten unter 036428 12914 oder k.heim@awo-shk.de. Der Unkostenbeitrag für das Frühstück liegt bei 5,50 Euro.

Hof-Kino in Steudnitz

Im Hof-Kino in der Obermühle Steudnitz wird ein Dokumentarfilm aus 2023 gezeigt. Bei dem Film „Das Kombinat“ geht es um ein Kartoffelkombinat aus München und um die Reise von einer Idee bis hin zur größten Solidarischen Landwirtschaft in Deutschland. Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen dem Verein SoLawi Pippi Pflanzstrumpf, dem Verein Fairwertbar und der Attac Regionalgruppe Jena/SHK. Die Filmvorführung ist am 26. Juli und beginnt um 19.00 Uhr.

„Stadt.Land.Nahrung“ auf Tour in Röttelmisch

Susanne und Alexander betreiben in Röttelmisch eine Obstweinkellerei und Mosterei. Das Obst dafür stammt von den Streuobstwiesen der Umgebung. Teil des Ausflugs ist eine Verkostung von Saft und Wein vom Hof. Dazu gibt es Brot, Käse und Marmelade. Bei dieser Tour gibt es einen Unkostenbeitrag für die Produkte von 15 Euro pro Person. Die Tour startet am 20. Juli ab Jena Paradies um 13.30 Uhr Richtung Kahla. Von dort geht es weiter mit dem Fahrrad acht Kilometer nach Röttelmisch. Der Treffpunkt direkt vor Ort am Hof ist Röttelmisch Nr. 23 in 07768 Gumperda um 14.30 Uhr. Eine Anmeldung ist unter pflanzstrumpf@posteo.de möglich.

Änderung der Busstrecke der 471 aufgrund von Bauarbeiten in Schleifreisen

Die Busse der Linie 471 der JES Verkehrsgesellschaft, die üblicherweise die Ortsgemeinde Schleifreisen anfahren, starten und enden ab Montag, 8. Juli 2024, bis voraussichtlich Freitag, 19. Juli 2024, an der Haltestelle „Hermsdorf, Globus“. Schleifreisen kann während dieses Zeitraums aufgrund einer Vollsperrung infolge von Bauarbeiten nicht bedient werden. Aktuelle Fahrpläne sind in der App MeinJena, auf der Webseite www.stadtwerke-jena.de/nahverkehr sowie an den Haltestellen einsehbar. Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter am VMT-Telefon unter der Nummer 0361 19449 zur Verfügung.