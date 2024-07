Stadtroda. Bürgermeister Hempel sichert den Erhalt der Begegnungsstätte auch in der Zukunft zu

Am Ende war es eine gesellige Runde, die sich da zum gemeinsamen Frühstück in der Seniorenbegegnungsstätte in einem Nebengelass des Stadtrodaer Schützenhauses zusammenfand. Dass sich Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) unter die Frauen und Männer mischte, dafür gab es gleich zwei Gründe. So dankte Hempel den beiden Ehrenamtlichen Helga Schleife und Frank Conrad mit jeweils einem Blumenstrauß für deren unermüdliches Engagement, die Begegnungsstätte am Laufen zu halten. Zum anderen sicherte er den Anwesenden zu, dass sich die Stadt weiterhin um den dauerhaften Erhalt der Einrichtung kümmern werde.

Saale-Holzland: Zukunft dank Förderung

Auch um die weitere Arbeit sicherzustellen, stellte die Stadt mit der AWO Dienstleistungsgesellschaft Ostthüringen einen Antrag beim Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ und erhielt eine Förderung über 45.000 Euro für dieses Jahr. Dank dieser Förderung kann Kathrin Hein sich künftig zusätzlich um Angebote für ältere Stadtrodaer kümmern und diese organisieren. Träger der Begegnungsstätte sind die Stadt, die AWO und die Volkssolidarität.

Künftig ist jeden Tag in der Woche etwas in der Begegnungsstätte los. Montag findet ab 13 Uhr eine Singenachmittag statt, Dienstag und Freitag lädt man ab 13 beziehungsweise 14 Uhr zu einer gemütlichen Kaffeezeit ein. Für den Donnerstag wurde ein wöchentlich stattfindender Spielenachmittag ab 12.30 Uhr organisiert. Und natürlich soll das gemeinsame Frühstück am Freitag ab 9 Uhr ein fester Bestandteil im Alltag der Seniorinnen und Senioren werden.

Saale-Holzland: Modeschau im Gespräch

Kathrin Hein, die sich für die Stelle bei der AWO beworben und den Zuschlag erhalten hatte, kann sich weitere Themen vorstellen. So schweben ihr eine Modenschau, eine Sportgruppe oder Reisevorträge vor. „Wir haben das Programm bereits erweitert und wollen weitere Angebote schaffen“, sagt die junge Mutter.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Für Bürgermeister Hempel ist es immens wichtig, dass man die ältere Generation in der Stadt mitnimmt und am gesellschaftlichen Leben teilhaben lässt. „Wir müssen etwas dagegen tun, dass ältere Menschen vereinsamen und nicht mehr aus ihren vier Wänden herauskommen.“ Er versicherte, dass auch im Fall der Sanierung des Schützenhauses immer eine Unterkunft für die Begegnungsstätte vorhanden sein wird.