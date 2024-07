Stadtroda. Christian Paar aus Stadtroda beweist, dass Nächstenliebe keine Grenzen kennt. Neben seinem Berufsalltag füllt er Schulranzen mit Zukunft – und das bereits seit Jahren.

Christian Paar aus Stadtroda setzt sich seit vielen Jahren für Kinder aus aller Welt ein, die es schlechter haben als seine eigenen. Der Familienvater möchte, dass auch Familien außerhalb Deutschlands die Möglichkeit bekommen, ihre Kinder gut ausgestattet in die Schule schicken zu können. Dafür sammelt er Schulranzen und Schulmaterial.

Christian Paar ist selbstständig im Landkreis, aber auch in Jena und in ganz Thüringen unterwegs, um Schulranzen und andere Sachspenden für arme Familien einzusammeln. Über die Hilfsorganisation „Gain“ gelangen dann seine gesammelten Spenden an die Familien. „Mir gefällt an Gain, dass sie nicht nur global agieren, sondern auch direkt vor Ort Ansprechpartner haben, die sich dort auskennen“, sagt er.

Familienvater aus dem Saale-Holzland fährt bis nach Lettland

Er selbst hatte von Spendenaktionen dieser Art in einer Zeitung gelesen und entschied sich selbst tätig zu werden. 2012 war Christian Paar sogar selbst in Lettland dabei, als Schulranzen an Kinder vor Ort verteilt wurden. „Das war ein besonderes Erlebnis für mich“, sagt der Familienvater. Die Begegnung mit den Kindern habe ihn sehr berührt und ihn motiviert, weiter zu machen.

Die Schulranzen werden zunächst gesammelt. Dafür steht ein Container in Schlöben bereit. Den Platz dafür hat das Agrarunternehmen Wöllmisse kostenfrei zur Verfügung gestellt. „Ich bin dankbar, dass wir dort die Spenden lagern können, bis sie in die verschiedenen Länder verschickt werden. Woanders hätte ich jeden Monat Miete für den Platz zahlen müssen“, sagt Paar.

117 Schulranzen kamen dem Saale-Holzland zusammen

Wenn der Container voll ist, werden LKWs beladen und die Spenden werden verteilt. Das geschieht einmal pro Jahr. Hilfe geht nicht nur nach Lettland, sondern auch zum Beispiel in die Ukraine, nach Moldau, Armenien, Rumänien oder aber auch nach Indien. „Im letzten Jahr kamen 117 Schulranzen aus dem Saale-Holzland und auch aus Jena zusammen“, sagt Christian Paar.

Neben Schulmaterialien können aber auch gut erhaltene Kleidungsstücke, Schuhe, Haushaltsgegenstände oder funktionierende Rollstühle gespendet werden. „In der Zeit der Pandemie wurde zwar weniger gespendet, jedoch ist die Spendenbereitschaft der Menschen insgesamt hoch“, sagt Paar.

Damit alle Kinder ungefähr die gleichen Schulmaterialien haben und es fair zugeht, kontrolliert Christian Paar die Ranzen. „Wir empfehlen einen Malblock, Schreibblöcke und Deutsch- und Mathehefte in A4. Außerdem sind Federmappen wichtig für die Schule“, sagt er. Vor Ort werden die verschiedenen Schulranzen dann per Losnummer an die Kinder verteilt, damit es keine Streitereien gibt um beliebtere Motive auf den Schultaschen.

Bis September kann noch gespendet werden

Christian Paar opfert einen großen Teil seiner Freizeit für das Einsammeln von Spenden, die Aufbereitung, die Lagerung und die Organisation des Ganzen. Ans Aufhören denkt er aber nicht. „Solange es zeitlich irgendwie geht, werde ich weiter machen“, sagt er. Außerdem wünscht er sich wieder Zeit zu finden eine Spendentour zu begleiten. Da er selbst einen LKW-Führerschein besitzt, kann er auch hier aushelfen.

Wer selbst noch gut erhaltene Schulranzen hat, die daheim nicht mehr benötigt werden, kann sie in der Zeit noch bis zum 30. September bei Christian Paar in Stadtroda am Homberger Ring 33 abgeben, oder aber auch bei der Ernst-Abbe Bücherei oder beim Radsportladen „Zum Guten Ritzel“ in Jena.