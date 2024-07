Saale-Holzland. In Trockenborn-Wolfersdorf findet eine Lesung direkt an der herzoglichen Grabanlage Trockenborn statt und bald beginnen wieder die Kunsttage in Stadtroda.

Lesung in Trockenborn-Wolfersdorf

Die Lesung mit Peter Fiebich „Leben und Werk des Georg Pniower, dem Schöpfer der herzoglichen Grabanlage Trockenborn“ findet direkt an der Herzoglichen Grabstätte in Trockenborn-Wolfersdorf statt. Der Termin ist am

Sonntag, 28. Juli um 19:30 Uhr in der Trockenborner Dorfstraße und wird vom Förderverein Waldbad Herzog Ernst Wolfersdorf veranstaltet.

Konzert im Klostergarten Thalbürgel

Am Sonntag, dem 14. Juli findet um 18 Uhr im Klostergarten in Thalbürgel das Konzert „Tri Stars Bach in Jazz“ im Rahmen des 52. Konzertsommers 2024 „Musik lieben - Menschlich leben“ statt. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in die Klosterkirche verlegt. Es herrscht freie Platzwahl. Zudem werden mediterrane Speisen, Weine, Bier und alkoholfrei Getränke angeboten.

7. Kunsttage im Beckertal Stadtroda

Auch in diesem Jahr treffen sich Künstler vom 15. Juli bis zum 20. Juli im Beckertal 14 in Stadtroda, um gemeinsam an ihren Werken zu arbeiten. Die Woche über können sie den Künstlern ab 17:00 Uhr über die Schultern schauen und die Fortschritte der Werke begutachten. Am Samstag den 20. Juli ab 16:00 Uhr werden dann die entstandenen Werke im Rahmen einer Abschlussveranstaltung mit musikalischer Untermalung, Speisen und Getränken ausgestellt.