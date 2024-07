Eisenberg. Der Wahlausschuss im Saale-Holzland bestätigt die Kandidaten für die Wahlkreise 35 und 36.

Der Kreiswahlausschuss im Saale-Holzland hat am Freitag die Wahlvorschläge für die Landtagswahl einstimmig bestätigt. In den beiden Wahlkreisen treten insgesamt 13 Direktkandidaten an.

Im Wahlkreis 35 (südlich der Autobahn 4) stehen aus sechs Parteien die Bewerber für den Landtag fest. Es treten an Markus Gleichmann (De Linke), Denny Jankowski (AfD), Stephan Tiesler (CDU), Hannah Opitz (SPD) sowie Rita von Eggeling (Bündnis 90/Die Grünen) und Patrick Frisch (FDP).

Freie Wähler mit Kandidat im Saale-Holzland

Im Wahlkreis 36 (nördlich der A4) stehen sieben Bewerber fest: Steffen Much (Die Linke), Wiebke Muhsal (AfD), Mario Voigt (CDU), Peter Zenner (SPD), Olaf Reiner Möller (Bündnis 90/Die Grünen), William Schlosser (FDP) sowie Franz Ralph Gobel (Freie Wähler).

Der neue Landtag wird am 1. September gewählt. Insgesamt treten thüringenweit 15 Parteien zur Wahl an. Die Erststimme wird an die Wahlliste vergeben, die Zweitstimme an den Direktkandidaten.

kad