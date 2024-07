Hermsdorf. Startklar für eine Zeitreise auf Rädern: Die 41. Internationale Oldtimer-Ausfahrt durch das Saale-Holzland findet in diesem Jahr am 11. August statt. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt.

So spät wie noch nie startet in diesem Jahr die Internationale Oldtimer-Ausfahrt durch das Thüringer Holzland. Es ist bereits die 41. Auflage. Am 11. August werden ab 10 Uhr wieder über 100 historische Fahrzeuge den Parkplatz hinterm Rathaus der Stadt Hermsdorf verlassen.

„Der frühe Termin der Sommerferien in diesem Jahr hat uns mehr oder weniger dazu gezwungen, unsere Traditionsveranstaltung auf den August zu verlegen“, sagte Jens Schütze vom gastgebenden Motorsportclub (MC) „Holzland“ Hermsdorfer Kreuz.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Normalerweise ist das Stelldichein der Oldtimer mit Start und Ziel in Hermsdorf schon im Juni oder Juli – vor dem Start der Sommerferien. „Da wir für unsere Veranstaltung jede Menge Helfer brauchen, hätten wir eine Oldtimer-Ausfahrt in den Sommerferien personell nicht absichern können. Denn wir bauen neben unseren langjährigen Mitgliedern im Verein auch immer auf die Eltern und Verwandten unserer Nachwuchsfahrer. Die nutzen die Sommerferien natürlich zum Urlaub - und stünden uns damit nicht zur Verfügung“, sagte Schütze.

Nachfrage nach Startplätzen im Saale-Holzland hoch

Die Nachfrage bei den Oldtimer-Fans nach einem Startplatz für die Ausfahrt durch das Holzland ist wieder sehr groß. Bisher liegen schon 78 Zusagen bei den Machern vor. Bei 120 ist Schluss. „Wir denken, es wird nicht mehr lange dauern und dann müssen wir die Startliste schließen“, sagte der Verantwortliche des MC „Holzland“.

Für das Helfer-Team beginnt das Motorsport-Wochenende im August bereits am Sonnabend, 10. August, mit den Rennen um Meisterschaftspunkte im Jugend-Kart-Slalom der Region Ost. „Diese Konstellation, die beiden Veranstaltungen an einem Wochenende zu organisieren, hat sich bewährt. Wir haben nur einmal den großen Aufwand. Und wir können die Kräfte bündeln“, sagte Schütze.