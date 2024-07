Saale-Holzland-Kreis. Durch einen Auffahrunfall ist ein Wohnanhänger über die Autobahn geschleudert worden. Das ist bekannt.

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Autobahn 9 in Richtung München auf Höhe des Rastplazes „Am Kuhberg“ bei Eisenberg zu einem Auffahrunfall gekommen. Gegen 14.55 Uhr fuhr ein Pkw auf den davor fahrenden Pkw mit Wohnanhänger auf. Wegen des Aufpralls geriet der Wohnanhänger ins Schleudern und löste sich von seinem Zugfahrzeug, teilt die Autobahnpolizei auf Nachfrage mit. Der Anhänger sei in die Mittelleitplanke gefahren, das Zugfahrzeug habe die Spur halten können, sei aber ebenfalls beschädigt worden.

Der Newsletter für das Saale-Holzland Alle wichtigen Informationen aus der Region Saale-Holzland, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das auffahrende Auto geriet laut Polizeiangaben ebenfalls ins Schleudern und fuhr in die rechte Leitplanke. Die Autobahn habe in Richtung München für eine Stunde voll gesperrt werden müssen. Zwei Rettungswagen sowie die Feuerwehr Eisenberg seien im Einsatz gewesen. Laut Angaben der Autobahnpolizei wurden drei leicht verletzte Personen ins Eisenberger Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden des Unfalls belaufe sich insgesamt auf 53.600 Euro.

Autobahnpolizei: Blitzer war nicht der Grund für den Unfall

Nach circa einer Stunde Räumarbeiten konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Die Feuerwehr Eisenberg war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort und dafür zuständig, die Unfallstelle zu räumen und abzusichern, teilt Patrick Riedel, Kreisbrandmeister und stellvertretender Stadtbrandinspektor in Eisenberg, auf Nachfrage mit.

Die Unfallursache ist noch unbekannt und werde derzeit ermittelt, heißt es vonseiten der Autobahnpolizei am Montagmittag. Der nahegelegene Blitzer konnte demnach als Grund für ein Abbremsen des Fahrzeugs mit Wohnanhänger ausgeschlossen werden, da die Unfallstelle noch vor einer Kurve lag und der Blitzer entsprechend nicht sichtbar gewesen sei.