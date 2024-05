Pößneck/Neustadt/Krölpa/Triptis. Veranstaltungstipps für die ganze Familie und spezielle Interessen

Pößneck zu Großvaters Zeiten

In der Pößnecker Stadtbibliothek wird am Mittwoch, 29. Mai, um 18 Uhr die Terrassensaison eröffnet. Gepflegt gefeiert wird mit einem Freiluftkino beziehungsweise mit der Vorführung des ersten Teiles der Reihe „Das bewegte Pößneck“, welcher Aufnahmen damaliger Filmamateure aus den 1920ern, 1930ern und 1940ern miteinander verbindet. Die Dokumentation enthält unter anderem Eindrücke von einem Eislaufen am Görzenberg, dem Auftritt von Ilse Ilona auf dem Marktplatz und einer Fahrt auf der Saale. Die Zahl der Plätzen ist begrenzt, weswegen um eine Anmeldung unter Telefon 03647/500320 gebeten wird.

„Bier, Freunde und Dorfgeschichten“ in Krölpa

Zu einem Stammtisch des Kroezus e. V. wird am Mittwoch, 29. Mai, ab 19 Uhr in das Bistro der Krölpaer Pinsenberghalle eingeladen. Das Motto des gemütlichen Beisammenseins lautet „Bier, Freunde und Dorfgeschichten“. „Egal ob alt oder jung, in Krölpa verwurzelt oder gerade erst angekommen – bei uns ist jeder willkommen!“, heißt es in der Einladung des noch jungen Vereines. „Lasst uns eine Dorfkneipen-Atmosphäre schaffen und gemeinsam lachen, tratschen und den Abend genießen“. Der Name des Vereines steht für „Krölpa – Zusammen“.

Wander- und Fahrradsonntag im Nordosten des Saale-Orla-Kreises

Zu einem Wander- und Fahrradsonntag lädt am 2. Juni die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Neustadt ein. Beginn ist um 10 Uhr an der Martinskirche in Pillingsdorf. In Ottmannsdorf ist ein Mittagsimbiss geplant. Zum heiteren musikalischen Abschluss mit Kantor Ronny Vogel sowie mit Kaffee und Kuchen werden die Radwanderer gegen 13.30 Uhr in Schönborn willkommen geheißen. Jede der drei Etappen sei zu Fuß in etwa 30 Minuten und mit dem Rad in etwa zehn Minuten zu bewältigen, so der Ausblick.

Das Schloss Oppurg wird wieder in das kulturelle Leben der Region miteinbezogen.

Sommerkonzert auf Schloss Oppurg

„Stimmt alle mit uns ein!“ lautet das Motto eines Sommerkonzertes, zu welchem am Samstag, 8. Juni, um 18 Uhr ins Foyer des Schlosses Oppurg eingeladen wird. Es wirken unter der Gesamtleitung von Opernchordirektor Conrad Haase der Schlosschor Oppurg, der Kammersänger Roland Hartmann, Peter Wiegand an der Violine und Cornelius Herrmann am Cello mit. Es werden bekannte und weniger bekannte Musikstücke verschiedener Komponisten sowie Volkslieder zu Gehör gebracht. Karten können bei Karin Wuckel in Oppurg unter Telefon 03647/413449 oder Heidrun Schiller in Pößneck unter 03647/417833 reserviert werden.

Tag der offenen Tür auf der Princess Ranch in Niederpöllnitz

Zu einem Tag der offenen Tür auf der Princess Ranch in Niederpöllnitz wird am Sonntag, 2. Juni, ab 14 Uhr eingeladen. Anlass ist das 30-jährige Bestehen des Westernreitstalls. Die Besucher können laut Einladung unter anderem mit einem kleinen Showprogramm und einem kleinen Reiter-Flohmarkt rechnen, mit Ponyreiten, auf einer Hüpfburg oder Kutschfahrten können sich insbesondere die kleinen Besucher dieses Familienfestes ebenfalls die Zeit vertreiben.

