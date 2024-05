Saale-Orla-Kreis. Am Sonntag wurden im Saale-Orla-Kreis der Kreistag, mehrere Bürgermeister, Ortsteilbürgermeister, Stadt- und Gemeinde- sowie Ortschaftsräte gewählt. Alle Entwicklungen im Ticker.

19:11 Uhr: Die Bürger der Stadt Schleiz haben über die Besetzung des künftigen Stadtrates entschieden. Einige neue Gesichter sind dabei und erstmals zieht die AfD in den Schleizer Stadtrat ein. Ein Stadtratskandidat wird sein Amt jedoch nicht antreten.

19:00 Uhr: Wer die Gewinner und Verlierer im künftigen Kreistag des Saale-Orla-Kreises sind. Wer Sitze dazubekommen oder die Hälfte seiner bisherigen Plätze abgeben musste, lesen Sie hier: Wer im Saale-Orla-Kreis zum Gewinner oder Verlierer der Kreistagswahl wurde

17:55 Uhr: Der erstmalige Einzug der AfD in den Stadtrat Tanna hat vor allem den Freien Wählern kräftig Stimmen und der Partei Die Linke ihren einzigen Sitz gekostet. Warum Marco Seidel sein auf der Freie-Wähler-Liste errungenes Mandat an Dieter Seidel abgibt, lesen Sie hier.

17:40 Uhr: 63,7 Prozent war die Wahlbeteiligung zur Kreistagswahl im Saale-Orla-Kreis. Am 30. Mai, 17 Uhr, tagt der Wahlausschuss (öffentlich) und stellt das endgültige Endergebnis der Kreistagswahl fest.

17:20 Uhr: Mit großem Getöse versuchte seit Jahren UBV-Kreistagsmitglied Wolfgang Kleindienst in dem 130-Seelen-Dorf Gertewitz von außen politisch Einfluss zu nehmen. Die derzeit im Bau befindliche 15 Hektar große Solaranlage brachte einige Bürger derart auf die Palme, dass man nun versuchte zur Gemeinderatswahl Tatsachen zu schaffen. Die AfD und die UBV traten mit eigenen Listen an. Nütze nicht viel: Beide errangen nach Stimmen jeweils einen Sitz.

17:00 Uhr: Landrat Christian Herrgott zeigt sich kurz nach Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses zufrieden. Er freue sich, dass die CDU die Anzahl ihrer Sitzen behalten habe.

16:00 Uhr: Kurz vor 16 Uhr gab der letzte Stimmbezirk ab. Während die CDU die stärkste Kraft ist, die AfD Stimmen im Vergleich zur Wahl vorher gewonnen hat, ist die UBV der Verlierer. Insgesamt habe die Kreistagswahl sehr gut funktioniert. In allen Wahllokalen sei eine sehr kompetente Arbeit geleistet worden. Die Kommunikation, die Meldungen, die Beantwortung von Fragen und Nachfragen seitens der Kreiswahlleiterin sei ordnungsgemäß verlaufen.

15:50 Uhr: Ein abgewählter Bürgermeister hat nun mehr Zeit für seinen schönsten Platz in seinem Heimatort, der nach eigenen Angaben „die rechte Hälfte des Ehebetts“ sei. Dorthin kann er jetzt auch seinen Kondom-Vorrat aus dem Rathaus-Schreibtisch mitnehmen.

15:40 Uhr: Noch immer steht das vorläufige Wahlergebnis für den Kreistag nicht fest. Noch ein Stimmbezirk fehlt. In einigen Wahllokalen brannte am Sonntagabend noch sehr lange Licht. Bis nach ein Uhr nachts wurde in größeren Städten und Orten noch Kreistagswahlstimmen ausgezählt, bevor die Wahlleiter entschieden, die Auszählung abzubrechen und erst am Montag früh fortzusetzen. In kleineren Orten war die Auszählung bereits um 22 bis 23 Uhr abgeschlossen.

15.10 Uhr: Der Bürgermeister von Langenorla verschafft künftig seiner Fraktion - theoretisch zumindest - im Gemeinderat eine Mehrheit. Er holt insgesamt mehr als ein Drittel aller abgegebenen Stimmen: 291 an der Zahl. Sechs von zwölf Sitzen entfallen auf die „Offene Bürgerliste“. Sie war zuvor in der Minderheit.

14:50 Uhr: Es ist die Bruchlandung nach kompletter Fehleinschätzung eines „Blenders“, die in einer Stadt im Saale-Orla-Kreis passierte. In die Stichwahl ums Bürgermeisteramt gehen nun zwei Kandidaten, die sich am Montag zu ihren persönlichen Ergebnissen geäußert haben.

14:30 Uhr: Die Stimmen für den Kreistag sind noch immer nicht ausgezählt. Noch zwei Wahlbezirke haben nicht geliefert. Im Landratsamt ist nun Endspurt angesagt. Die Prozentzahlen haben sich nur unwesentlich verändert. Der Abstand zwischen CDU und AfD ist minimal größer geworden.

13:45 Uhr: „Der Souverän hat entschieden“, sagt Bürgermeister Jonas Chudasch zum Ergebnis der Gemeinderatswahl. Er äußert sich auch zur Wählerschlange, die am Sonntag Durchreisenden auf der Bundesstraße B281 aufgefallen ist.

13:30 Uhr: In Pößneck wird Bürgermeister Michael Modde die Wahl als Bürgermeister annehmen. Demnach wird er sein Mandat als gewähltes Mitglied des Stadtrates ausschlagen, weil er dem kommunalen Parlament ja kraft Amtes angehören wird. Der Nachrücker in der Fraktion des Bündnisse für Pößneck steht schon fest. Spoiler: Es wird eine Nachrückerin sein.

13:00 Uhr: Erste Meldungen gibt es, dass noch Stimmen nachgereicht werden. Bei der Auszählung in mindestens einem Wahllokal kam es zu über 100 ungültig gewerteten Stimmen, die letztlich doch gezählt werden müssen. Darum muss sich nun der Kreiswahlausschuss kümmern. Die Auszählung in einigen Wahllokalen ging bis spät in die Nacht. Besonders bei den Zetteln für den Kreistag galt hohe Konzentration durch die Anzahl der möglichen Kreuze.

12:30 Uhr: Aktuell sind 143 Wahlbezirke im Saale-Orla-Kreis ausgezählt. Die CDU bleibt weiter vor der AfD. Im Moment hätten beide Fraktionen 14 Sitze im Kreistag. Es fehlen noch Ergebnisse aus einigen wichtigen Wahllokalen, wie Pößneck beispielsweise.

12:00 Uhr: Der Triptiser Stadtrat ist so zersplittert wie noch nie. Wer Federn lassen musste, für wen die Trauben zu hoch hingen, wer der heimliche Wahlsieger ist und was der neue Bürgermeister erwartet, lesen sie hier.

11:25 Uhr: Bei den Wahlen um den Schleizer Stadtrat geht die CDU mit 31,3 Prozent der Wählerstimmen als stärkste Kraft hervor. Sie bekommt damit sechs der insgesamt 20 Sitze. Als zweitstärkste Kraft mit 21,4 Prozent erhält die AfD vier Sitze. Ebenfalls vier Sitze erhält das Bündnis für Schleiz (BfS) mit 18,2 Prozent der Wählerstimmen. Die Freien Wähler Schleiz erhalten bei 11,6 Prozent der gültigen Stimmen zwei Sitze und die SPD mit 9,2 Prozent ebenfalls zwei Sitze. Die Partei Die Linke erhält mit 5,2 Prozent der Stimmen einen Sitz wie auch die FDP mit 3,2 Prozent der Wählerstimmen.

11:00 Uhr: Inzwischen stehen die Kreistagswahlergebnisse in fast 130 Wahlbezirken fest. An den Zahlen hat sich bisher nur unwesentlich etwas verändert. Der Trend, der sich abzeichnete, scheint sich zu bestätigen.

10:30 Uhr: Es scheint nur schleppend voran zu gehen. 10.26 Uhr sind erst 119 Wahlbezirke von insgesamt 158 im Saale-Orla-Kreis ausgezählt. Der Abstand zwischen AfD ( 35,1 Prozent) und CDU ( 36,0 Prozent) verringert sich aktuell. Die Linke ( 8,3 Prozent) und die UBV ( 8,1 Prozent )sind fast gleich auf. In der Gemeinde Remptendorf beispielsweise wurden alle Stimmen bereits in der Nacht ausgezählt. Andere unterbrachen gestern Abend die Auszählung, um diese am heutigen Vormittag fortzusetzen.

Die Auszählung Wahllokal 1 in Pößneck gestern nach dem offiziellen Ende. © Funke | Marcus Cislak

9:30 Uhr: Noch immer ist der Stand im Saale-Orla-Kreis bei 115 Wahlbezirken. Mit 14,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hat die AfD für den Kreistag enormen Stimmenzuwachs. Verlierer diesbezüglich scheint bisher die UBV mit 6,8 Prozent weniger zu sein. Aber auch die Linke hat bisher deutlich weniger Stimmen erhalten.

9:00 Uhr: Die Auszählung für die Kreistagswahl ist in vollem Gange. Aktuell sind 115 von 158 Stimmbezirken ausgezählt. Weiterhin sind AfD mit 34,9 Prozent und CDU mit 36,0 Prozent weit vor allen anderen Fraktionen und Wählervereinigungen. Weit abgeschlagen sind die Grünen mit 1,9 Prozent hinter der Wertunion mit 2,1 Prozent. Mit einem Ergebnis wird im Saale-Orla-Kreis nicht vor Mittag gerechnet.

7:43 Uhr: Für die Gemeinde- und Stadtratswahlen im Saale-Orla-Kreis konstatieren die Wahlstatistiker einen Sieg der „Sonstigen“. Freie Wähler, Feuerwehrvereine, Bündnisse für Pößneck, Neustadt und andere Orte, die UBV und andere politische Vereine teilen sich 68,2 Prozent der Stimmen und haben 419 Mandate geholt. Bei den Parteien bleibt in den Gemeinde- und Stadträten die CDU mit 44 Mandate die stärkste Kraft, die AfD kommt auf lediglich 30 Mandate. Die Linke hat 10 Mandate, die FDP 4, die SPD 2 und die Grünen einen Sitz. Am Morgen galten 157 von 158 Gemeinde- und Stadtratswahlbezirke als ausgezählt.

7.15 Uhr: Guten Morgen, Saale-Orla-Kreis! Mancherorts haben die Wahlhelfer bis spät oder auch früh durchgearbeitet, so dass bei der Kreistagswahl mittlerweile 114 von 158 Stimmbezirken ausgezählt sind. Im Kopf-an-Kopf-Rennen der AfD und CDU haben aktuell die Christdemokraten mit 36 Prozent vor den Rechtspopulisten mit 34,9 Prozent die Nase vorn. Es folgen die Linke und die UBV, dann die FDP und Um Uns/SPD, dann erst die Werteunion und die Grünen. Im Laufe des Vormittages wird vor allem in den Städten des Saale-Orla-Kreises ausgezählt, vielleicht holt da mancher noch auf, vielleicht auch nicht, es bleibt spannend!...

23:00 Uhr Die Arbeit im Krölpaer Gemeinderat teilen sich künftig drei Fraktionen. Die Freien Wähler konnten sich als stärkste politische Kraft der Einheitsgemeinde zwar behaupten, haben allerdings drei der bislang elf Mandate verloren, so dass sie fortan mit acht Gewählten und damit der Mehrheit im 14-köpfigen Gemeinderat vertreten sein werden. Die Freiwillige Feuerwehr bleibt kleinste Fraktion in Krölpa, nach bisher drei jetzt nur noch mit zwei Mandaten. Die Differenz von vier Sitzen geht an die AfD, die erstmals im kommunalen Parlament der Gemeinde vertreten ist.

22:45 Uhr: In Bad Lobenstein können nicht alle Sitze im Stadtrat besetzt werden. Die Liste der AfD holt vier Plätze, hat aber nur zwei Kandidaten. Mehr zu dieser speziellen Art von Personalmangel erfahren Sie hier.

22:30 Uhr: Das Bündnis für Pößneck ist der klare Sieger der Stadtratswahl von Pößneck. Mit Bürgermeister Michael Modde an der Spitze hat die Wählergemeinschaft ihre Position sogar ausgebaut – von bisher acht auf nun zehn Sitze. Weil es die Feuerwehr mit Marco Krühner wieder geschafft hat, wird die Bürgermeister-Fraktion nun wohl elf der 24 Sitze zählen. Die AfD verbesserte sich im Vergleich zu 2019 von drei auf nun fünf Sitze und ist nun zweitstärkste Kraft, fragt sich nur für welche Leistung. Die CDU zählt jetzt drei Mandate, 2019 waren es vier. Kleinere Brötchen backen sowohl die UBV als auch die Linke, die jetzt nur noch mit einer Person im Stadtrat vertreten sind, zuvor waren es zwei. Steve Richter von den Grünen ist zwar wieder dabei, raus ist allerdings Constanze Truschzinski mit ihrer Sozialen Initiative Pößneck. Die Werteunion ist auf lediglich zwei Sitze gekommen, wobei Enrico Kleebusch seiner enormen Wahlkampf-Kraftanstrengungen zum Trotz kein ausreichendes Vertrauen der Wähler erhalten hat.

22:15 Uhr: Wie die Kreistagswahl ausgegangen ist, erfahren wir heute nicht mehr, denn manch Wahlhelfer-Team hat sich zur verdienten Nachtruhe verabschiedet, um morgen Früh weiterzumachen. Nach der Auszählung in 70 meist dörflichen von insgesamt 158 Stimmbezirken ist die AfD mit 37,1 Prozent der Stimmen, gefolgt von der CDU mit 34,5 Prozent. Alle anderen Parteien und Wählergemeinschaften sind unter zehn Prozent und nach jetzigem Stand sind die Grünen nicht wieder dabei. Als großer Wahlgewinner zeichnet sich vorläufig die AfD ab (plus 16,5 Prozentpunkte im Vergleich zu 2019), aber auch die CDU (plus 2,6) und die SPD (plus 4,6) verzeichnen Zuwächse. Alle anderen Gruppierungen verzeichnen mehr oder weniger große Verluste. Die Werteunion ist zwar dabei, vorläufig aber nur mit einem Sitz von 40.

22 Uhr: Das vorläufige Endergebnis der Bürgermeisterwahl in Neustadt an der Orla steht fest, nachdem Lichtenau als letztes von 15 Wahllokalen seine Auszählungsergebnisse mitgeteilt hat: Amtsinhaber Ralf Weiße (BfN) kommt auf 2930 Stimmen bzw 66,9 Prozent der gültigen Stimmen vor Heiko Feustel (parteilos) mit 754 bzw 17,2 Prozent, Enrico Müller (AfD-Mitglied als Einzelbewerber) holt 351 Stimmen bzw. 8,0 Prozent und Dennis Kämmerle (UBV) 343 Stimmen bzw 7,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,5 Prozent.

21:33 Uhr: In Pößneck geht Bürgermeister Michael Modde (parteilos) nach einem klaren Wahlsieg in seine vierte Amtszeit. Was Modde dazu sagt und warum einer seiner Konkurrenten einen Likör zum Vergleich heranzieht, lesen Sie in unserer ausführlichen Analyse.

21:31 Uhr: Der Ausgang der Stadtratswahl in Triptis ist eine enge Kiste. Im Stimmbezirk 2/Gemeinschaftsschule Am Morgenberg hat der Feuerwehrverein mit 208 Stimmen (22 Prozent) denkbar knapp vor der AfD mit 207 Stimmen (21,9 Prozent) gewonnen. Es folgen die Freien Wähler (18,2). Im Stimmbezirk 3/Oberpöllnitz ist wiederum die AfD mit 25,9 Prozent der Stimmen vorn, gefolgt von den Freien Wählern (23,9 Prozent) und dem Feuerwehrvereinn (20,9 Prozent). Als klarer Wahlverlierer steht bislang nur die Linke fest: 2,9 Prozent in der Schule und 3,4 Prozent in Oberpöllnitz.

21:20 Uhr: Bei der Kreistagswahl in Rosendorf haben die AfD und die CDU jeweils 87 bzw. 29,9 Prozent der Stimmen erhalten. Die Linke kam auf 14,8 Prozent und die Werteunion auf 13,7 Prozent. Immerhin hat jede der acht zur Wahl stehenden Parteien und Wählergemeinschaften Stimmen bekommen.

21:12 Uhr: Es trudeln erste Ergebnisse der Kreistagswahl ein. Inn Tömmelsdorf hat die AfD mit 57,7 Prozent der Stimmen die Nase vorn, gefolgt von der CDU (26,2 Prozent) sowie von der UBV und der Werteunion mit jeweils 21 bzw. 7,9 Prozent der Stimmen. Die Linke hat gerade mal eine Stimme erhalten, während Grüne, FDP und Um Uns/SPD leer ausgingen. Etwas anders sieht es in Geroda aus mit dem Wahlsieger CDU (50,2 Prozent) vor der AfD (28,9 Prozent), der Linken (8,0 Prozent), der Werteunion (5,2 Prozent), Um Uns/SPD (4,5 Prozent), UBV (2,0 Prozent), den Grünen (1,0 Prozent) und der FDP (0,2 Prozent). Von den Ergebnissen in diesen Kleingemeinden lassen sich zwar keine Trends für den Saale-Orla-Kreis ablesen, es sieht aber zunächst wie schon bei der Landratswahl nach einem Zweikampf zwischen der AfD und der CDU aus.

21:08 Uhr: Bei der Stadtratswahl in Hirschberg sind bisher vier von sechs Stimmbezirken ausgezählt worden. Bisher liegt BB Hirschberg mit 47 Prozent der abgegebenen Stimmen vorn, dicht gefolgt von WG Hirschberg mit 40 Prozent. Mit 13 Prozent weit abgeschlagen ist die CDU.

21:06 Uhr: Zwischenzeitlich war ihm bei der Auszählung die Nervosität anzumerken, am Ende gewann aber auch der Schleizer Bürgermeister Marko Bias (CDU) bei der Kommunalwahl eine neue Amtszeit. In unserer Analyse der Wahl in Schleiz verraten wir auch, welcher prominente Gratulant im Rathaus vorbeischaute.

20:55 Uhr: In Neustadt ist Bürgermeister Ralf Weiße (Bündnis für Neustadt) im Amt bestätigt worden. Was einer seiner Herausforderer dazu sagt und warum sich Weiße auch über die Ergebnisse in Pößneck und Triptis freut, lesen Sie in unserer Analyse zur Wahl.

Einzelbewerber Enrico Müller (links) gratuliert dem wiedergewählten Neustädter Bürgermeister Ralf Weiße. © Funke Medien Thüringen | Peter Cissek

20:54 Uhr: Im Wahllokal Kindergarten Gänseblümchen in Neustadt ist ein am Sonntagvormittag ein männlicher Wahlhelfer wegen eines Kreislaufproblem zusammengebrochen. Er bekam medizinische Hilfe. Die anderen Wahlhelfer mussten ohne ihn weitermachen, bestätigte Wahlleiterin Lisa Fischer.

20:53 Uhr: Im Gemeinderat von Schmieritz teilen sich künftig zwei Fraktionen die Arbeit. Die Wählergemeinschaft Bürger der Gemeinde Schmieritz erhielt 71,3 Prozent der Stimmen behiehungsweise 4 Sitze, die an Tino Schmidt, Dirk Lieder aus dem Ortsteil Weltwitz und Dirk Lieder aus dem Ortsteil Traun sowie Uta Büchner-Hackenberg gehen. Die weiteren zwei Sitze holten sich Jens Greiling und Eric Stegenta von der Freiwilligen Feuerwehr Weltwitz mit 28,7 Prozent der Stimmen. Wahlbeteiligung: 72,3 Prozent.

20:49 Uhr: Es bleibt spannend in Hirschberg. Dort wird es zu einer Stichwahl kommen. Da es keinen offiziellen Kandidaten für den Posten des ehrenamtlichen Bürgermeisters gab, konnten die Hirschberger auf den Stimmzetteln ihre eigenen Favoriten wählen. Die Wahlbeteiligung lag bei 72,3 Prozent. Die meisten Stimmen konnte Ronald Schricker mit 40,4 Prozent verbuchen. Mit weitem Abstand steht Benjamin Lill mit elf Prozent auf der Liste. 48,6 Prozent der Hirschberger Wähler gaben ihre Stimme für verschiedene andere Kandidaten. Da aber weder Ronald Schricker noch Benjamin Lill mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten haben, erfolgt nun eine Stichwahl ­- vorausgesetzt, dass beide Favoriten ihrer Aufstellung zur Stichwahl zustimmen.

20:46: Vierzehn Frauen und Männer wurden bei der Mehrheitswahl für den Gemeinderat von Geroda auf die Stimmzettel geschrieben. Martin Roeder ist mit 125 Kreuzchen der Wahlsieger. Er zieht voraussichtlich mit Timo Seidemann (122), Michael Günther (121), Juliane Gottschall (114), Ralf Holstein (106) und Rainer Kliem in den Gemeinderat. Die Wahlbeteiligung erreichte 73,7 Prozent.

20:38 Uhr: In Dreitzsch ist Tobias Pfeil mit 179 Stimmen der Sieger bei der Gemeinderatswahl. Ihm folgen Jörg Buttgereit, Carolin Duft, Rolf Albert, Dieter Fischer und Achim Lindner in den Gemeinderat, wenn denn alle die Wahl annehmen. Stimmen erhielten insgesamt neun Ortsansässige. An der Wahl beteiligten sich lediglich 57,2 der Wahlberechtigten.

20.37 Uhr: Die Arbeit im neuen Gemeinderat von Lemnitz teilen sich Steffen Hickethier, Gisela Rudolph, Doreen Gehrmann, Sandra Bernhardt und Yvonne Lieder von der Wählergemeinschaft Pro Lemnitz Leubsdorf (86 Prozent der Stimmen) mit David Grupp vom Leubsdorfer Faschingsclub (14 Prozent). Die Wahlbeteiligung erreichte 68,9 Prozent.

20:36 Uhr: In Bad Lobenstein kommt es am Sonntag, 9. Juni, zur Stichwal um das Bürgermeisteramt. Einer der drei Bewerber wird dann nicht mehr dabei sein. Warum das Ergebnis für ihn eine heftige Klatsche ist, lesen Sie in unserer Analyse.

20:31 Uhr: Weiter warten heißt es in Sachen Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Neustadt an der Orla. Wer das Rennen um das Amt macht, ist aber trotzdem klar. Denn nach 14 von 15 Stimmbezirken führt Amtsinhaber Ralf Weiße (Bündnis für Neustadt) mit 66,9 Prozent vor Heiko Feustel (parteilos, 17,3 Prozent), Enrico Müller (AfD/Einzelbewerber, 8 Prozent) und Dennis Kämmerle (UBV, 7,9 Prozent). Zum Endergebnis fehlen weiterhin die Stimmen aus dem Ortsteil Lichtenau.

Bürgermeisterwahl in Neustadt: Einzelbewerber Enrico Müller (AfD) und Linke-Stadtratsmitglied Dieter Rebelein (rechts) verfolgen die aktuellen Wahlergebnisse. © Funke Medien Thüringen | Peter Cissek

20:27 Uhr: Bei der Gemeinderatswahl in Mittelpöllnitz gewann Marco Büttner die meisten Stimmen (128). Er zieht, wenn denn alle die Wahl annehmen, gemeinsam mit Sven Bahn (123), Louise Schleicher (118), Jan Makurath (105), Guido Makurath (103) und Michael Hubert (95) ins kommunale Parlament der Gemeinde ein. Insgesamt 14 Ortsansässige, darunter auch Altbürgermeister Thomas Franz, erhielten bei der Mehrheitswahl Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,6 Prozent

20:18 Uhr: Jan Wißgott heißt der neue Bürgermeister von Triptis. Der bisherige Kulturamtsleiter, der sich bei der Kommunalwahl gegen Michael Horn (Werteunion) durchgesetzt hat, folgt auf Peter Orosz. Was Sieger und Verlierer zu dem Ergebnis sagen und wie Wißgott seine Aufgabe nun angehen möchte, lesen Sie in unserer Analyse zur Wahl.

20:11 Uhr: Der Alte ist in Schleiz auch der Neue. Marko Bias (CDU) hat nach Auszählung aller 13 Stimmbezirke mit weitem Abstand das Rennen um das Bürgermeisteramt gewonnen. Er liegt laut dem vorläufigem Wahlergebnis mit 63, 8 Prozent vorne. Für Falk Jürgen Schmidt (AfD) stimmten 18,7 Prozent der Wähler, für Steffen Elschner 17,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 61,9 Prozent.

19:56 Uhr: Daniel Eberitzsch war der einzige Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Oppurg. Mit 96,3 Prozent der Stimmen erhielt er ein eindeutiges Votum. Wie Eberitzsch darauf reagiert und was ihn überrascht hat, lesen Sie hier.

19:53 Uhr: Showdown in Schleiz: Der Landrat des Saale-Orla-Kreises, Christian Herrgott (CDU), ist ins Foyer des Rathauses gekommen. Rund 25 Menschen, darunter alle drei Bürgermeisterkandidaten, warten auf die Auszählung der letzten Stimmen aus Möschlitz..

19:41 Uhr: Noch kein vorläufiges Endergebnis der Bürgermeisterwahl gibt es aus Neustadt an der Orla. Der Trend ist aber auch hier eindeutig: Nach 13 von 15 Stimmbezirken liegt Amtsinhaber Ralf Weiße (Bündnis für Neustadt) bei 65,8 Prozent und damit deutlich vor Heiko Feustel (parteilos, 18,2 Prozent), Enrico Müller (AfD/Einzelbewerber, 8,2 Prozent) und Dennis Kämmerle (UBV, 7,8 Prozent). Die Wahlbeteiligung wird mit 50,4 Prozent beziffert.

19:32 Uhr: Bei der Gemeinderatswahl in Miesitz hat Mike Lehmann mit 105 die meisten Stimmen bekommen. Er zieht voraussichtlich mit diesen Mitstreitern in den neuen Gemeinderat ein: Tobias Thümmel (97), Anja Großmann (90), Rene Kühn (84), Ludger Bonde (79) und Nick Storm (76). Den Einzug in den Gemeinderat knapp verpasst haben Caroline Bittner, Dietmar Wutzler Und Benny Wutzler. Stimmen erhielten 11 Personen. Die Wahlbeteiligung in Miesitz liegt bei 74,6 Prozent.

19:31 Uhr: Zwölf von 13 Wahlbezirken in Schleiz sind ausgezählt. Marko Bias (CDU) liegt mit 63, 2 Prozent vor Falk Jürgen Schmidt (AfD) mit 18,8 Prozent und Steffen Elschner mit 17,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung beträgt aktuell 61,7 Prozent.

19:29 Uhr: Weißer Rauch auch aus Bad Lobenstein: Das vorläufige Ergebnis zur Bürgermeisterwahl steht fest. Es holten Andree Burkhardt (CDU) 1143 Stimmen (40,7 Prozent), Dominik Kirsten (LBL) 962 Stimmen (34,3 Prozent) und Thomas Weigelt 702 Stimmen (25 Prozent). Damit gehen Andree Burkhardt und Dominik Kirsten in zwei Wochen in die Stichwahl.

19:27 Uhr: Klarer Sieger in Pößneck: Amtsinhaber Michael Modde (Parteilos) geht mit 76,3 Prozent der abgegebenen Stimmen in der einwohnerstärksten Stadt des Saale-Orla-Kreises als Gewinner hervor. Das sind 4057 Stimmen. Nur 55,6 Prozent der Stimmberechtigten gingen zur Wahl. Seine Herausforderer liegen weit abgeschlagen dahinter. Matthias Creutzberg (WerteUnion) mit 20,2 Prozent und Steve Richter (Grüne) mit 3,6 Prozent.

19:25 Uhr: Das vorläufige amtliche Endergebnis der Bürgermeisterwahl in Triptis lautet: Jan Wißgott (parteilos) 1558 bzw. 81,4 Prozent der Stimmen, Michael Horn (Werteunion) nur 356 bzw. 18,6 Prozent der Stimmen. Auf ein so klares Ergebnis hätte im Vorfeld wohl keiner gewettet. Die Wahlbeteiligung bei der Triptiser Bürgermeisterwahl lag bei 63,8 Prozent.

19:24 Uhr: Daniel Eberitzsch hat es in Oppurg geschafft, nach mehr als einer Stunde sind alle Stimmen für die vorgezogene Bürgermeisterwahl ausgezählt, das Votum fällt eindeutig aus. 96,3 Prozent aller abgegebenen Stimmen entfallen auf ihn. Das sind laut vorläufigem Ergebnis 495 Stimmen, auf weitere Personen entfallen 19 Stimmen. Eberitzsch bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen, er hat nicht damit gerechnet, dass das Votum so eindeutig ausfällt.

19:21 Uhr: Zehn von 13 Wahlbezirken in Schleiz sind ausgezählt. Marko Bias (CDU) liegt mit 64,3 Prozent vor Falk Jürgen Schmidt (AfD) mit 19,1 Prozent und Steffen Elschner mit 16,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung beträgt aktuell 53,7 Prozent. Ein erster Wähler hat unterdessen enttäuscht das Foyer des Schleizer Rathauses mit den Worten „Da ändert sich nicht mehr viel“ verlassen.

19:16 Uhr: Die Ergebnisse der Stimmauszählung zur Bürgermeisterwahl in Bad Lobenstein aus der Briefwahl liegen vor: Andree Burkhardt bekommt 486 Stimmen, Dominik Kirsten 393 Stimmen und Thomas Weigelt 228 Stimmen.

Amtsinhaber Marko Bias (CDU) verfolgt in Schleiz live die Auszählungsergebnisse der Bürgermeisterwahl. © Funke Medien Thüringen | Oliver Nowak

19:13 Uhr: Der neue Bürgermeister von Triptis heißt zweifelsohne Jan Wißgott. Im Stimmbezirk 1 hat der bisherige Kulturamtsleiter 83,1 Prozent der Stimmen erhalten, sein Kontrahent Michael Horn von der Werteunion nur die übrigen 16,9 Prozent. In Triptis fehlt nur noch die Meinung der Briefwähler.

19:10 Uhr: Zehn von elf Stimmenbezirken sind in Pößneck ausgezählt. Bei einer Wahlbeteiligung von 55,6 Prozent sieht das Bürgermeistervotum sehr eindeutig aus. Amtsinhaber Michael Modde zieht drei Viertel der Stimmen (76,3 Prozent) auf sich. Matthias Creutzberg hat 20,2 Prozent und Steve Richter 3,6 Prozent.

19:07 Uhr: Bei der Gemeinderatswahl in Rosendorf ist Ronald Dreßel mit 82 Kreuzchen der Stimmenkönig. In den Gemeinderat ziehen dem vorläufigen Wahlergebnis zufolge außerdem ein: Steffen Böhme (72), Laurine Starkloff (61), Holger Gräfe (59), Lutz Köhler (58) und Christoph Schult (54) ein. Es haben insgesamt neun Personen Stimmen bekommen. Die Wahlbeteiligung liegt bei 78,7 Prozent.

19:06 Uhr: Der Schleizer Bürgermeister Marko Bias (CDU) verlässt immer wieder das Foyer des Rathauses, um ein paar Schritte zu gehen. Seine Anspannung ist „mächtig groß“, sagt er. Dabei liegt der Amtsinhaber weiter klar vorne: Nach acht von 13 Wahlbezirken mit 63,7 Prozent vor Falk Jürgen Schmidt (AfD) mit 19,9 Prozent und Steffen Elschner mit 16,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung beträgt aktuell 47,7 Prozent.

19:04 Uhr: Besonders lange könnte die Auszählung heute in Hirschberg dauern: Da es keinen Kandidaten für das ehrenamtliche Bürgermeisteramt gab, haben die ehrenamtlichen Wahlhelfer der Stadt aktuell alle Hände voll zu tun, um die vielen Vorschläge zu sortieren. Daher könne es dauern, bis konkrete Ergebnisse geliefert werden können, so Wahlleiter Alexander Stahlbusch. Hintergründe über die besondere Situation in Hirschberg gibt es hier.

19:02 Uhr: Erste Ergebnisse gibt es aus einer Gemeinde der VG Triptis: Bei der Gemeinderatswahl in Tömmelsdorf hat Kevin Wohlfarth mit 74 Stimmen die meisten Kreuzchen erhalten. In den Gemeinderat ziehen außerdem ein (wenn sie die Wahl annehmen): Tino Schauerhammer (68), Rene Sonnenburg (63) Volkmar Schultheiß (63), Detlef Kühn (61), und Jens Matthes (58). Es wurden Stimmen für insgesamt 13 Ortsansässige abgegeben. Die Wahlbeteiligung liegt bei beachtlichen 86,8 Prozent.

18:58 Uhr: Sechs von 13 Wahlbezirken in Schleiz sind ausgezählt. Marko Bias (CDU) liegt mit 62,7 Prozent vor Falk Jürgen Schmidt (AfD) mit 19,6 Prozent und Steffen Elschner mit 17,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung beträgt aktuell 45,7 Prozent. Und auch in Sachen Live-Publikum tut sich etwas: Mittlerweile sind es zehn Bürger, die im Foyer des Schleizer Rathauses die Live-Übertragung anschauen.

Stimmzettel über Stimmzettel - der Anfang oder die Fortsetzung oder auch das Ende politischer Träume und Karrieren... © Funke Medien Thüringen | Marius Koity

18:55 Uhr: Auch im benachbarten Neustadt an der Orla führt der Amtsinhaber deutlich. Nach Auszählung von zehn der insgesamt 15 Stimmbezirke liegt Bürgermeister Ralf Weiße (Bündnis für Neustadt) mit 66,1 Prozent der gültigen Stimmen vor Heiko Feustel (parteilos) mit 16,8 Prozent, Dennis Kämmerle (UBV) mit 9,0 Prozent und Enrico Müller (AfD-Mitglied als Einzelbewerber) mit 8,1 Prozent. Die bisherige Wahlbeteiligung liegt bei 48,6 Prozent.

18:53 Uhr: Nach sieben von elf Stimmbezirken führt Bürgermeister Michael Modde (parteilos) in Pößneck deutlich vor seinen Konkurrenten. Der Amtsinhaber kommt auf 74,5 Prozent der Stimmen, Matthias Creutzberg (Werteunion) auf 22 Prozent und Steve Richter (Bündnis 90/Die Grünen) auf 3,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt bei 40,5 Prozent.

18:52 Uhr: Nach fünf von 13 Wahlbezirken sieht es in Schleiz so aus: Marko Bias (CDU) liegt mit 63,5 Prozent vor Falk Jürgen Schmidt (AfD) mit 19,5 Prozent und Steffen Elschner mit 17,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung beträgt aktuell 48,6 Prozent.

18:51 Uhr: In Pößneck haben laut dem städtischen Wahlleiter Andreas Blümel 1654 Wähler Briefwahl beantragt. Wie viele Stimmzettel auf diesem Weg zurückkamen, ist noch unklar.

18:46 Uhr: Vier von 13 Wahlbezirken in Schleiz sind ausgezählt. Marko Bias (CDU) liegt mit 62,8 Prozent vor Falk Jürgen Schmidt (AfD) mit 20,0 Prozent und Steffen Elschner mit 17,3 Prozent.

18:45 Uhr: Damit gibt es in Bad Lobenstein bislang folgendes Zwischenergebnis: Es führt Andree Burkhardt mit 36,8 Prozent vor Dominik Kirsten mit 34,1 Prozent und Thomas Weigelt mit 29,1 Prozent. Allerdings fehlen noch das Ergebnis vom Wahllokal II im Neuen Schloss und die Briefwahl. Fakt aber ist, dass es in zwei Wochen zu einer Stichwahl kommen wird, da es unwahrscheinlich erscheint, dass hier ein Kandidat mit mehr als 50 Prozent davonzieht.

18:44 Uhr: Die Ergebnisse zur Bürgermeisterwahl in Bad Lobenstein aus dem Wahllokal im Neuen Schloss: Andree Burkhardt 201 Stimmen (37,6 Prozent), Dominik Kirsten 181 Stimmen (33,9 Prozent) und Thomas Weigelt 152 Stimmen (28,5 Prozent). Im Wahllokal II (Mensa) sieht es so aus: Andree Burkhardt 173 Stimmen (35,2 Prozent), Dominik Kirsten 180 Stimmen (36,6 Prozent) und Thomas Weigelt 139 Stimmen (28,3 Prozent).

Klare Sache bei der Kommunalwahl in Triptis? Nicht auf diesem Stimmzettel... © Funke Medien Thüringen | Marius Koity

18:42 Uhr: In Triptis zeichnet sich ein klarer Wahlsieg von Jan Wißgott ab: Nach den Auszählungen in zwei von drei Stimmbezirken hat er 78,9 Prozent der Wähler auf seiner Seite.

18:38 Uhr: Bei der Bürgermeisterwahl in Neustadt an der Orla führt Amtsinhaber Ralf Weiße (Bündnis für Neustadt) nach Auszählung von sechs der insgesamt 15 Stimmbezirke mit 66,5 Prozent der gültigen Stimmen vor Heiko Feustel (parteilos) mit 16,5 Prozent, Dennis Kämmerle (UBV) mit 9,2 Prozent und Enrico Müller (AfD-Mitglied als Einzelbewerber) mit 7,6 Prozent.

18:38 Uhr: Nur wenige Bürger schauen sich die Übertragung der Wahlergebnisse im Foyer des Schleizer Rathauses an. Wähler Reinhard Wohlfahrt ist über das geringe Interesse enttäuscht, mit ihm sind nur drei weitere Wähler im Foyer.

18:32 Uhr: Zwei von 13 Wahlbezirken in Schleiz sind ausgezählt. Marko Bias (CDU) liegt mit 67,8 Prozent vor Falk Jürgen Schmidt (AfD) mit 17,5 Prozent und Steffen Elschner mit 14,7 Prozent.

18:30 Uhr: Die ersten Ergebnisse der Bürgermeisterwahl in Bad Lobenstein sind da: Im Wahllokal Oberlemnitz stimmten 69 Wähler für Andree Burkhardt (38,8 Prozent), 50 für Dominik Kirsten (28,1 Prozent) und 59 für Thomas Weigelt (33,1 Prozent).

18:27 Uhr: Im Rathaus in Bad Lobenstein wird mit Spannung die Auszählung der Bürgermeisterwahl erwartet. Allerdings sind bislang nur wenige Bürger zur öffentlichen Präsentation gekommen. Neben der Seniorin Ursula Preiß ist lediglich das Ehepaar Weigelt erschienen. Thomas Weigelt, seit September 2022 im Amt suspendiert, ist wieder zur Wahl angetreten.

Voller Einsatz beim Entleeren der Wahlurnen, hier in Triptis. © Funke Medien Thüringen | Marius Koity

18:21 Uhr: Im Wahllokal 1 in Pößneck liegt der amtierende Bürgermeister Michael Modde (parteilos) deutlich vor seinen Konkurrenten. Von 408 Stimmen entfielen 266 auf Modde, 109 auf seinen Herausforderer Matthias Creutzberg von der Werteunion und 23 auf Steve Richter (Bündnis 90/Die Grünen). Sechs Stimmen waren ungültig, vier Wähler durften nur den Kreistag wählen, weil sie innerhalb des Landkreises umgezogen waren.

18:16 Uhr: Der Schleizer Bürgermeister Marko Bias (CDU) macht sich zu Fuß auf den Weg ins Schleizer Rathaus. Dort soll es im Foyer heute eine Liveübertragung der übermittelten Wahlergebnisse geben.

18:12 Uhr: Jetzt heißt es warten: Auch in Hirschberg haben die Wahllokale um 18 Uhr geschlossen. Insgesamt war es laut Wahlleitung ein entspannter Wahlsonntag. Es gab keine langen Warteschlangen und auch keine Störungen in den Wahllokalen.

18:07 Uhr: Ins Schleizer Rathaus kam um 18.07 Uhr noch ein junger Mann mit seinem Wahlschein. Er wurde abgewiesen, weil er zu spät war. Für Schleiz gibt es dieses Mal zwei Briefwahlbezirke. Ausgezählt wird in Schleiz zuerst die Bürgermeisterwahl, dann die Ortsteilbürgermeisterwahl und dann die Stadtratswahlen. Die Stimmen der Kreistagswahlen sollen erst am Montag ab 8 Uhr ausgezählt werden.

Die Wahlurne des Briefwahlbezirks I in Schleiz wird ausgekippt. © Funke Medien Thüringen | Oliver Nowak

18:05 Uhr: Im Neuen Schloss in Bad Lobenstein hat die Stimmauszählung begonnen. Zuerst wird die Bürgermeisterwahl ausgewertet. Gleich zwei Wahllokale befanden sich im Neuen Schloss in Bad Lobenstein. Beide ermöglichten den barrierefreien Zugang. Auch im Wahllokal 2 läuft jetzt die Auszählung der Stimmen.

18 Uhr: Wo keine Wählerinnen und Wähler mehr auf die Stimmabgabe warten, schließen die Wahllokale und die Auszählung beginnt. Gemäß Paragraf 37 der Thüringer Kommunalwahlordnung werden die Stimmen in folgender Reihenfolge ausgezählt: 1. Bürgermeister, 2. Ortsteilbürgermeister, 3. Stadt- oder Gemeinderat, 4. Kreistag und 5. Ortsteilrat.

„Haben wir nur zwei Mann, die Bürgermeister werden wollen?“

17:51 Uhr: „Echt, haben wir in Triptis nur zwei Mann, die Bürgermeister werden wollen?“ Fragte gerade ein Last-Minute-Wähler im Städtchen. Er hätte etwas anderes gehört. Hm! Vor sechs Jahren standen tatsächlich vier Mann zur Wahl.

17:48 Uhr: 401 von 1177 registrierten Wählern haben bis 17.48 Uhr im Wahllokal 1 in Pößneck ihre Stimme abgegeben. Briefwähler inklusive. Ein Last-Minute-Wähler kam gerade mit dem Fahrrad zum Klubhaus der Volkssolidarität in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße gedüst – und legte fälschlicherweise die Wahlbenachrichtigung für die Europawahl vor...

17:37 Uhr: Die Zahl der Briefwähler hat anscheinend auch in Triptis einen neuen Höchststand seit Einführung dieser Wahlmöglichkeit erreicht. Und spricht man mit Wählern, die namentlich allerdings nicht genannt werden möchten, ärgert sie nur eines, nämlich dass der Kreistagsstimmzettel so unhandlich wäre.

Post statt Wahllokal: Die Zahl der Briefwähler hat anscheinend auch in Triptis einen neuen Höchststand erreicht. © Funke Medien Thüringen | Marius Koity

17:18 Uhr: Hochbetrieb in den sechs Wahlkabinen des Wahllokals am Triptiser Markt: Bei kurzen Wartezeiten ist es trotzdem ein entspanntes Wählen. Bis 17 Uhr hatten im Triptiser Stimmbezirk 1 mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Kreuzchen gemacht.

16:59 Uhr: Gehören Wahlplakate bald der Vergangenheit an? Bei einer kleinen Umfrage der OTZ vor dem Wahllokal im Hirschberger Kulturhaus gaben sechs von zehn befragten Wählern an, dass sie sich vorab in den Sozialen Medien über die Wahl schlau gemacht hätten. Darunter auch Hans und Carolin Rietsch. „Wir haben uns über Whatsapp“ informiert“, erklärte Hans Rietsch. Nach einiger Zeit registriere man die vielen Wahlplakate am Straßenrand eh nicht mehr, waren sich andere Hirschberger einig.

Hochbetrieb in Triptis: In den sechs Kabinen des Wahllokals am Markt hatten bis 17 Uhr schon mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten ihr Kreuzchen gemacht. © Funke Medien Thüringen | Marius Koity

15:22 Uhr: Verwirrung vor dem Wahlgang in Hirschberg: Dort gibt es keine Kandidaten für das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters. Wähler haben somit die Möglichkeit, eine Person ihrer Wahl auf den Stimmzettel zu schreiben. Sie sollen aber möglichst nicht nur den Namen notieren, sondern auch dessen Adresse und dessen Beruf. Daher kann man vor den Wahllokalen einige Bürger beobachten, die schnell noch nach Informationen über ihren Vorschlagskandidaten suchen. Wahlleiter Alexander Stahlbusch beruhigt aber: „Selbst, wenn die Anschrift nicht vollständig ist oder der Beruf fehlt, ist der Wahlzettel nicht ungültig.“ Die zusätzlichen Informationen helfen aber den Wahlhelfern, die Stimmen einer genauen Person zuzuordnen.

15:15 Uhr: Unser Reporter Marcus Cislak hat sich heute in den Wahllokalen im Saale-Orla-Kreis umgesehen. Hier finden Sie 30 Fotos von seiner Recherche-Rundfahrt durch den Landkreis.

In Knau führt der Weg zum Wahllokal für viele an einer Baustelle entlang

15:08 Uhr: In Pößneck, der einwohnerstärksten Stadt im Saale-Orla-Kreis, ist am Wahlsonntag einiges los. Das im Gymnasium Am Weißen Turm untergebrachte Wahllokal 7 hat 1331 Stimmberechtigte auf den Listen. Die stellvertretende Wahlleiterin Kerstin Gutsche weiß zu berichten, dass es phasenweise zu einiger Wartezeit gekommen ist. Am frühen Nachmittag sind die Wähler dennoch entspannt, Auffälligkeiten sind nicht bekannt. In Pößneck werden Kreistag, Stadtrat und Bürgermeister bestimmt.

In Crispendorf, einem Ortsteil von Schleiz, werden vier Wahlzettel ausgegeben. © Funke | Marcus Cislak

14:59 Uhr: In Crispendorf, einem Ortsteil von Schleiz, werden vier Wahlzettel ausgegeben. Kreistag, Bürgermeister, Stadtrat und Ortsteilbürgermeister. Orsteilbürgermeister Marcel Prüller tritt nicht nochmal an und ist darum Wahlleiter. Im Wahllokal Crispendorf stimmen auch Dörflas und Erkmannsdorf ab, insgesamt 308 Wahlberechtigte. Mittags hatten schon mehr als 100 Personen ihre Stimmen abgegeben. Prüller spricht von einer durchschnittlichen Beteiligung. Sieben Wahlhelfer sind im Vereinshaus aktiv.

14:47 Uhr: Im Neustädter Ortsteil Knau ist die Hauptstraße wegen Asphaltierungsarbeiten nach den dortigen Kanalbauarbeiten komplett gesperrt. Um die Mittagszeit sind dort einige Menschen zu Fuß unterwegs, um ins Wahllokal am Rittergut zu gehen. Touristen sind genervt und fargen sich durch, wie sie die Sperrung umgehen.

In der Stadt Ziegenrück sind 547 Stimmberechtigte aufgerufen, ins einzige Wahllokal im Rathaus zu kommen oder per Briefwahl zu votieren. © Funke | Marcus Cislak

14:15 Uhr: In der Stadt Ziegenrück sind 547 Stimmberechtigte aufgerufen, ins einzige Wahllokal im Rathaus zu kommen oder per Briefwahl zu votieren. Kreistag und Stadtrat wird gewählt. Gegen Mittag berichtete der Verantwortliche, dass sich rund 30 Prozent der Wähler beteiligt hätten. Zwischen 9 und 10 Uhr sei ein großer Schwung ins Lokal gekommen, man stand bis zur Straße raus. Zehn Freiwillige helfen bei der Wahl. Die Votierenden seien gut gelaunt, hieß es, anders als zur Landratswahl, da habe es viel Unmut gegeben, sagt ein Wahlhelfer. Parteien hätten in Ziegenrück nie so recht Fuß gefasst, Vereine und Gruppen sind darum für den Stadtrat schon seit 25 Jahren wählbar.

Schlange stehen im Wahllokal in Oppurg

13:34 Uhr: Gegen 13.15 Uhr ist länger Anstehen im Oppurger Wahllokal im Gemeinderaum angesagt. Neun Freiwillige kümmern sich hier um die Votierenden, insgesamt 952 Stimmberechtigte sind aufgerufen, neben Kreistag und Gemeinderat ihren neuen Bürgermeister zu bestimmen. Daniel Eberitzsch ist der einzige Kandidat. Von einer sehr guten Beteiligung wird gesprochen, mehr als sonst.

13:01 Uhr: In Paska kann Wahlleiter und Bürgermeister Tino Riemschneider gegen 12.30 Uhr von keinen Auffälligkeiten im Wahllokal berichten. Kreistag und Gemeinderat werden neu bestimmt. Es sind 82 Stimmberechtigte in Paska aufgerufen, das Team im Wahllokal hat sechs Freiwillige. Von einer guten Beteiligung und guter Laune berichtet Riemschneider.

In Schmorda können 72 Wahlberechtigte in einem Saal der Gaststätte Zum Portengrund ihre Stimme abgeben. © Funke | Marcus Cislak

12:36 Uhr: In Tausa, Ortsteil von Schöndorf, ist das gemeindliche Wahllokal untergebracht. Wahlleiter ist Bürgermeister Jörg Meier. Es geht sehr familiär zu, es wird lecker gespeist (Pommes mit Gemüse und Schnitzel), das Wahlteam hat sechs Freiwillige. 12.30 Uhr haben von 211 Wahlberechtigten 60 ihre Stimmen abgegeben. Viele gehen nach der Wahl spazieren und zu zwei Geburtstagsfeiern im Dorf. Im Kulturhaus Tausa ist die Welt in Ordnung. Kreistag und Gemeinderat werden bestimmt.

11:51 Uhr: In Schmorda ist es sehr ruhig. Insgesamt 72 Wahlberechtigte müssen durch den Gastraum, bei leckerem Essensduft und gedeckten Tischen, bis in einen abgetrennten Raum des Saals in der Gaststätte Zum Portengrund, um zu wählen. Mehr Briefwähler als sonst gebe es, heißt es vor Ort. Von einer sehr guten Beteiligung kann schon um 11 Uhr gesprochen werden. Die sieben Wahlhelfer haben das leckere Essen in der Nase, die Wählenden freilich auch, und hoffen auch einen Kloß mit Braten abzubekommen.

11:02 Uhr: Im Raniser Bürgerhaus, dem einzigen Wahllokal der Gemeinde, geht es gemütlich zu. Man hat richtige Wahlkabinen, die wie Umkleiden wirken. Zehn freiwillige Wahlhelfer sind über den Tag aktiv.

Jede Menge Andrang herrscht vor dem einzigen Wahllokal in Krölpa. © Funke | Marcus Cislak

10:30 Uhr: Bereits um 10 Uhr herrscht jede Menge Andrang vor dem einzigen Wahllokal in der Einheitsgemeinde Krölpa. Die Schlange steht bis zur Bundesstraße 281 hinaus. Krölpa wählt Gemeinderat und Kreistag. Rosi und Herbert Rosenau sind auch dabei. Seit dem 18. Lebensjahr geht die 72-Jährige wählen, sagt sie. Nach den Stimmenabgaben wollen beide noch zum Frühschoppen nach Gräfendorf, denn das wird 950-jähriges Dorfjubiläum gefeiert.

Acht statt sechs Wahllokale in Pößneck

9 Uhr: Im Saale-Orla-Kreis laufen seit Sonntagmorgen, 8 Uhr, die Kommunalwahlen. In Pößneck wählen die Bürgerinnen und Bürger diesmal in acht Wahllokalen, statt wie vorher in sechs. Dafür sind die Stimmbezirke neu zugeschnitten worden. „Es sollte jeder auf seiner Wahlbenachrichtigung prüfen, welchem Wahllokal er angeschlossen ist“, sagte der städtische Wahlleiter Andreas Blümel unserer Redaktion.. Das spare unnötige Wege und Ärger am Wahlsonntag.

24. 5., 12 Uhr: Rund 66.000 Wahlberechtigte im Saale-Orla-Kreis sind am Sonntag, 26. Mai, dazu aufgerufen, einen neuen Kreistag zu wählen. In Pößneck, Neustadt, Schleiz, Bad Lobenstein, Triptis, Hirschberg und Oppurg werden zudem die Bürgermeister gewählt. Hinzu kommen 45 Ortsteilbürgermeister-Wahlen und diverse Stadt-, Gemeinde- und Ortsteilräte.

Um wahlberechtigt zu sein, muss man am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, Deutscher oder EU-Bürger sein und seinen Hauptwohnsitz seit mindestens drei Monaten im Saale-Orla-Kreis haben. Auch wenn es am Sonntag, 9. Juni, zu einer Stichwahl kommen sollte, gilt für diese Voraussetzungen der 26. Mai als Stichtag.