Hirschberg. Kein Kandidat erreicht Mehrheit bei Bürgermeisterwahl in Hirschberg. Bürgerbund dominiert im Stadtrat deutlich.

In Hirschberg kommt es am 9. Juni zur Stichwahl. Bei der Bürgermeisterwahl am vergangenen Sonntag gab es keine Person, die sich zur Wahl stellte. Der langjährige Hirschberger Bürgermeister Rüdiger Wohl geht in den Ruhestand. Also hatten die 72,3 Prozent, die wählen gingen, die Möglichkeit einen Namen aufzuschreiben. Fast 80 verschiedene wurden am Ende ausgezählt. Zwei setzten sich deutlich ab. Benjamin Lill konnte elf Prozent der Stimmen für sich gewinnen, Ronald Schricker sogar 40,4 Prozent. Da jedoch kein Kandidat über 50 Prozent erreichen konnte, geht es in die nächste Runde.

Der Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Alle wichtigen Informationen aus dem Saale-Orla-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Entschieden hingegen ist die Besetzung des Stadtrates. Die Linke, die bisher vertreten war, hat sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Die CDU konnte mit 12,6 Prozent und zwei Sitzen einziehen. Der neu gegründete Bürgerbund Hirschberg (BBH) bekam 55,8 Prozent der Stimmen und schafft es mit allen acht aufgestellten Kandidatinnen und Kandidaten in den Rat. Viele Plätze verloren hat die Wählergemeinschaft, die bisher den Hauptanteil ausmachte. Mit 31,7 Prozent haben sie nur noch vier Mitglieder im künftigen Stadtrat sitzen.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis