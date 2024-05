Neustadt an der Orla. Awo-Schlossschule ist Thüringer Energiesparmeister. Online-Voting für Bundessieg läuft noch bis zum 6. Juni. Jeder kann abstimmen.

Die Awo-Schlossschule in Neustadt an der Orla ist Thüringer Energiesparmeister. Mit vielen Projekten im Bereich CO₂-Einsparung und Klimaschutz bewarben sie sich bei dem bundesweit ausgelobten Wettbewerb, der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert ist. Rund 440 Schulen haben sich dieses Jahr daran beteiligt, ein Rekord im 15. Jahr des Contests. Nun ist die Privatschule unter die sechzehn Besten gewählt worden. 2500 Euro sind ihnen sicher, jetzt gilt es Bundessieger zu werden. Denn dann winken nochmal 2500 Euro. „Jetzt wollen wir mehr“, sagt Sandra Scheffel von der Awo Saale-Orla-Kreis! Und zwar den Bundessieg. Die Online-Abstimmung geht noch bis zum 6. Juni. Derzeit jongliert man zwischen Platz 3 und 4, es ist ungefähr Halbzeit für die Abstimmungen. Täglich kann einmal hier abstimmen.

Einen Löwenanteil für den bisherigen Erfolg hat man Lehrerin Maria Ebbinghaus und der Medien-AG, bestehend aus Siebt- und Achtklässlern, der Schule zu verdanken. Lenia Sudzuka, Lilly-Charlotte Günther, Florentine Schirmer und Mara Thom. Die jungen Frauen legen sich seit Wochen ins Zeug: Sie stellen in Wort und Bild die zahlreichen nachhaltigen Aktionen, die rund um ihre Schule stattfinden, mehrfach wöchentlich vor. In sozialen Medien und auf verschiedenen Homepages erscheinen die Texte und zeigen, was alles in der Schlossschule passiert.

Lange Liste an Aktionen in Waagschale geworfen

Ebbinghaus zählt auf: Sie dokumentieren unter anderem den seit Jahren aktiven Bio-Kiosk mit selbst kreierten Produkten. Das Bienenprojekt und die regelmäßig für die Grundschüler stattfindende Waldtage am Bismarckturm, den „Escape-Room für Ökologie“ sowie verschiedene Exkursionen zur alternativen Energiegewinnung und Biodiversität. Die Teilnahmen am jährlichen „Weltsaubermachtag“ (World Clean-up Day), der Schulgarten mit Schwerpunkt Permakultur, Baum-Pflanz-Aktionen und Schulflohmarkt sind weitere Beispiele aus einer langen Liste, die mehr als 50 große und kleine Dinge umfasst. Vielleicht augenfälligstes im Schulalltag ist die Mülltrennung in jedem Klassenzimmer, wie Ebbinghaus betont.

Zum World-Cleanup-Day 2023 räumen 25 Drittklässler der Awo-Schlossschule in Neustadt den Stadtpark auf. Das Foto zeigt (von links) Fabian, Janosh und Valentin im Einsatz. © Funke Medien Thüringen | Christian Schneebeck

Den schon sicheren Gewinn als Thüringenmeister bezeichnet Ebbinghaus als eine Belohnung für die Schülerinnen der Medien-AG, die sich selbstlos und freiwillig ins Zeug gelegt haben, um fürs Voting zu werben. Natürlich auch für alle Angehörigen der Schlossschule, die das Umweltschule-Konzept tagtäglich mit Leben erfüllen. Einen Teil der 2500 Euro werden sie in Medientechnik für die Medien-AG investieren, den anderen Teil in weitere nachhaltige Projekte.

Die vier Schülerinnen, sagt Ebbinghaus stolz, werden die Schule bei der Preisverleihung für die Landessieger im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) in Berlin am 14. Juni vertreten. Das ist die erste Etappe auf dem Weg zum Bundessieg. Vielleicht dürfen sie nach der Abstimmung dann auch dem Bundespräsidenten oder -kanzler die Hand schütteln?