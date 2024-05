Triptis. Wie in Triptis die Not zur Tugend gemacht wird und welches die Höhepunkte des diesjährigen Stadtfestes sind

In Triptis wird die Not zur Tugend gemacht. Weil in diesem Jahr zum Stadtfest ein größeres Party-Zelt nicht bezahlbar sei, wird nun von Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, quasi in Südsee-Atmosphäre unter dem freien Himmel gefeiert.

Der Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Alle wichtigen Informationen aus dem Saale-Orla-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das Bühnenprogramm findet erstmalig in einer großen Strandarena statt“, kündigt Noch-Kulturamtsleiter Jan Wißgott an. Das Ambiente werden reichlich Sand, etliche Palmwedel, eine Hawaiihemden-Ausstellung und andere Dekorationen prägen. Passend dazu steigt am Freitagabend eine Mallorca-Party mit Sangria-Wette, während am Samstagabend die Rockpiraten die Festwiese entern werden, um gemeinsam mit mehreren Tanzgruppen und einer Pyro-Show für einen „unvergesslichen Abend“ zu sorgen, so Wißgott. Parallel zum Open-Air-Spektakel werde es nebenan im Schützenhaus eine zweite Tanzfläche „für die Jugend und Junggebliebene“ mit der Musik mehrerer professionellen DJs geben. Für den Sonntagnachmittag wird unter anderem ein „modischer Show-Kracher mit dem Thema ‘Barbie am Strand’“ angekündigt.

Tagsüber ist der Eintritt frei

Die Schausteller erwarten am Freitag ab 16 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr ihre Gäste. Tagsüber ist der Eintritt zu allen Angeboten frei. Die Freitag- und Samstagabendveranstaltungen sind indes kostenpflichtig unter den Umständen, dass sich „die jeweils sechs Euro Eintritt lohnen werden, versprochen“, so Wißgott.

Schausteller freuen sich am Freitag ab 16 Uhr auf Gäste. © Andreas Abendroth | Andreas Abendroth

Am Freitag gegen 20 Uhr sticht Peter Orosz (Feuerwehr) wohl zum letzten Mal ein Freibierfass als Triptiser Bürgermeister an. Und zum Frühschoppen am Sonntag servieren die Pößnecker Stammtischmusikanten „frische Blasmusik“, allerdings erst nach dem 9.30 Uhr beginnenden Stadtfest-Gottesdienst.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis

„Alle Mitwirkenden, ob Künstler, Schausteller, Festwirt, Helfer oder Programmgestalter, sind schon ganz aufgeregt“, so Jan Wißgott. „Es wird sicherlich für jeden etwas dabei sein“, resümiert er seinen Ausblick auf das Triptiser Stadtfest, das zum 46. Mal gefeiert wird.