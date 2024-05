Burkersdorf. Ilona Schlupeck hat ihren Garten mit Künstlerinnenherz zu einer gut durchdachten grüne Oase gestaltet.

Es dauert einen Moment, bis man das Holztor findet, an dem der wohl schönste Briefkasten aus Holz hängt, den man sich vorstellen kann. Aber wie soll es auch anders sein, wenn er einer Künstlerin gehört, die diesen Rohstoff immer wieder neu zum Leben erweckt. Wenige Schritte dahinter fällt der Blick auf den Drei-Seiten-Hof von Ilona Schlupeck in dem zu Tegau gehörenden Örtchen Burkersdorf. Vor dem Zaun einige Rosensträucher. Die habe sie vor vielen Jahren für ihre Tochter gepflanzt, damit diese beim Verlassen des Hauses zur Schule etwas Schönes sehe.

Der Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Alle wichtigen Informationen aus dem Saale-Orla-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die große Sommerlinde spendet einer kleinen Bank Schatten. Das Wohnhaus ist rundherum von Efeu bewachsen, als wäre es daraus gebaut. Eine kleine Sommerküche macht Lust auf das Zubereiten von Salat. Vor Regen geschützt und doch genügend Freiraum für Sonnenstrahlen, helfen hier Gäste auch gerne bei der Zubereitung des Essens. „Freunde, die aus der Stadt hierherkommen, genießen das viele Grün. Die Natur und die Ruhe“, sagt die Künstlerin, die ihren Garten nach Räumen angelegt hat. Eine kleine Macke sagt sie. „So ist das, wenn man Gestaltung studiert hat“, fügt sie lächelnd an.

Ilona Schlupeck mit ihrer Hündin unter dem riesigen Ahornbaum. © Funke Medien Gruppe | Stephanie Rössel

Viel Raum für Kunst

Geboren in Langenwolschendorf, aufgewachsen in Zeulenroda, studiert in Schneeberg und Berlin, zog sie vor 30 Jahren nach Burkersdorf. In ihrem Atelier entstehen Kunstwerke, die Teil vieler Ausstellungen waren und sind, wie aktuell im Städtischen Museum Zeulenroda. Dort ist noch bis zum 9. Juni „Zwischen Realismus und Abstraktion. Holzreliefs und Skulpturen“ mit rund 100 ihrer Arbeiten zu sehen.

An der Treppe zum Tanzboden hinauf grünt und blüht es. © Funke Medien Gruppe | Stephanie Rössel

Einige hängen auch in ihrem Tanzboden. Eine breite Treppe führt am Giebel der Scheune hinauf. Pflanzen ranken sich am Geländer entlang. Im Dachgeschoss ein riesiger, lichtdurchfluteter Saal. „Hier wäre ein guter Platz für ein Atelier, aber meist tanzen wir hier Tango“, sagt die Künstlerin über eine Leidenschaft, der sie schon vor Jahren verfallen ist. Doch auch ohne 2/4 oder 4/4 Takt lohnt sich der Schritt zu Glasfront an der gegenüberliegenden Seite. Kaum besser kann man von oben auf einen Teil des Gartens schauen, der strukturiert unterteilt und doch organisch geformt ist.

Der Dachboden der Scheune ist oft Ort für Tangotanzveranstaltungen. © Funke Medien Gruppe | Stephanie Rössel

In den vergangenen 30 Jahren hat sie das Gelände um den Hof herum völlig neu modelliert. Die Obstbäume mussten weichen und machten Laub - und Nadelbäumen Platz. Die Gartenbereiche sind unterteilt und gehen doch ineinander über. In den schattigen Bereich pflanzte sie gerade erst unzählige Funkien ein, die bisher in Kübeln wachsen durften, in der Hoffnung, dass diese gut anwachsen. Unter einem großen Ahornbaum steht eine Sitzgruppe, windgeschützt von einer Buchenhecke und Büschen. „Hier sind übrigens die einzigen Obststräucher. Gäste laufen doch immer so gerne durch den Garten und naschen“, schmunzelt Ilona Schlupeck.

Hinter einem großen Beet mit bunt blühenden Schwertlilien steht ein Mammutbaum. Um die Holzstühle darunter tobt die kleine wuschelige Hündin der Hausherrin. Und obwohl der Garten freien Blick auf Wiesen und Felder bietet, ist es in dem Moment gar nicht still. Unzählige Frösche quaken ein lautes Konzert.

Klematis sind die Lieblingsblumen von Ilona Schlupeck. © Funke Medien Gruppe | Stephanie Rössel

An der Wand der zweiten Scheune leuchtet Klematis in kräftiger Farbe. „Meine Lieblingsblume“, schwärmt die Thüringerin und ist gespannt, wer am kommenden Sonntag den Weg in ihren Garten findet. Von Anfang nahm sie an, nahm sie am Tag des offenen Gartens für Schleiz und Zeulenroda teil und gewährt Einblick in ihre ganz private Parkanlage, die mit ebenso viel Liebe und Leidenschaft kreiert ist, wie ihre Skulpturen und Reliefarbeiten.

Den Garten hat die Künstlerin in verschiedene Räume unterteilt. © Funke Medien Gruppe | Stephanie Rössel

Die Funkien im Hintergrund haben gerade erst einen Platz unter den Nadelbäumen gefunden. © Funke Medien Gruppe | Stephanie Rössel

Die Sommerküche lädt zum Kochen und Verweilen. © Funke Medien Gruppe | Stephanie Rössel

Auch interessant

Lokales Wo man Pflanzen wachsen hört: Versteckte Gartenparadiese im Saale-Orla-Kreis Von Stephanie Rössel

Auch interessant

Lokales Märchenhafter Landhausgarten im Saale-Orla-Kreis Von Stephanie Rössel

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis