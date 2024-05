Schleiz/Pößneck. Feuerwehrwettstreit mit viel Action, eine ungewöhnliche Wanderung, ein Stadtfest mit Südseeflair und viel mehr gibt es zu erleben.

1. Jubiläum und Kreisfeuerwehrtag in Blankenstein

Vom 31. Mai bis zum 2. Juni feiern die Freiwillige Feuerwehr Blankenstein und die Werksfeuerwehr von Mercer Rosenthal in Blankenstein ihren 140. Geburtstag. Neben den Feierlichkeiten ab Freitag, 21 Uhr ist Blankenstein auch Gastgeber des Kreisfeuerwehrtages am Samstag ab 9 Uhr mit Kreisausscheid im Löschangriff ab 13 Uhr und dem Tag der Rettungskräfte im Saale-Orla-Kreis. Am Sonntag startet um 14 Uhr der Festumzug mit der Stadtkapelle Ludwigsstadt.

2. Stadtfest in Triptis

In Triptis wird von Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, das Stadtfest gefeiert. Die Schausteller erwarten am Freitag ab 16 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr ihre Gäste. Tagsüber ist der Eintritt zu allen Angeboten frei. Die Freitag- und Samstagabendveranstaltungen unter anderem mit einer Mallorca-Party und den Rockpiraten sind kostenpflichtig.

3. Schleizer Musiktage

Die diesjährigen Schleizer Musiktage werden am Sonntag, 2. Juni, um 17 Uhr in der Schleizer Bergkirche mit einem Chorkonzert „Sommermusik“ von der Kantorei Schleiz unter der Leitung von KMD Klaus Rilke eröffnet und am Sonntag, 9. Juni um 17 Uhr vom Chor „cantamus deo“, dem in Schleiz beheimateten Streichorchester „musica visenta“ und der renommierten Sopranistin Marijke Meerwijk aus Weimar unter Leitung von Stefan Kothner in der Stadtkirche beendet. Am Montag, 3. Juni, um 19 Uhr findet in der Aula des Schleizer Gymnasiums ein Vortrag von Herrn Kothner „250 Jahre Schleizer Schülersingchor“ statt, der die Geschichte der Chormusik in der Stadt Schleiz aufzeigt.

4. Wanderung um Bad Lobenstein

„Von Grünen Eseln und Grauen Affen“ heißt die geführte Wanderung am Sonntag ab 9 Uhr. In der Umgebung von Bad Lobenstein gibt es Wissenswertes und Interessantes zur Stadtgeschichte, zu Bergbau, berühmten Persönlichkeiten und der Natur am Wegesrand zu erfahren. Start ist an der Median Klinik, Anmeldungen bei Landschaftsführerin Alexandra Triebel unter 0173/3543128 oder per E-Mail an naturfuehrer@freenet.de

5. Fahrradsonntag im Orlatal

Zu einem Wander- und Fahrradsonntag lädt am 2. Juni die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Neustadt ein. Beginn ist um 10 Uhr an der Martinskirche in Pillingsdorf. In Ottmannsdorf ist ein Mittagsimbiss geplant. Zum heiteren musikalischen Abschluss werden die Wanderer gegen 13.30 Uhr in Schönborn willkommen geheißen. Jede der drei Etappen ist zu Fuß in etwa 30 Minuten und mit dem Rad in etwa zehn Minuten zu bewältigen.

