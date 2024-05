Pößneck/Neustadt/Crispendorf. Tipps für den Kindertag und andere Nachrichten

Vereine laden nach Crispendorf ein

Am Sonntag, 2. Juni, findet wieder das traditionelle Kinderfest auf dem Festplatz mitten in Crispendorf statt. Viele fleißige Helfer gestalten die ehemalige Kleinsportanlage entsprechend um. Am Sonntag ab 9.30 Uhr wecken die Hähne alle Interessenten am Wettstreit um das lauteste und häufigste Kikeriki beim „Hähnewettkrähen“. Pünktlich 13.30 Uhr beginnt dann das Kinderfest mit seinen Belustigungen vom Kinderkarussell über das Hasenroulette und Hufeisenwerfen bis zum Ponyreiten und einiges mehr. Gerade die Geschicklichkeitsspiele sind sowohl für Kinder als auch für Erwachsene gedacht. Zu einem Streifzug durch die Geschichte von Crispendorf wird am Vorabend des Kinderfestes, am Samstag, 1. Juni, um 21 Uhr auf die Kleisportanlage eingeladen. Es laden die Mitglieder des Feuerwehrvereines, des Kleintierzüchtervereines und des Frauenbundes ein.

Bücherflohmarkt in Neustadt

Am Donnerstag, 30. Mai, wird von 16 bis 18 Uhr wieder zum Stöbern in der „Bücherwaage“ der Freunde der Stadtbibliothek Neustadt eingeladen. Der in 18 Regalen ausgestellte Lesestoff wird gegen eine Spende von zwei Euro pro Kilogramm abgegeben. In dem Laden in der Marktstraße 7 in Neustadt werden erstmals seit Monaten auch wieder ausgewählte Bücherspenden entgegengenommen. „Für eventuelle Fragen und Zweifelsfälle steht die Adresse freundederstadtbibliothek_n_a_d_o@posteo.de zur Verfügung“, heißt es hierzu in einer Veröffentlichung des Fördervereines. Die Einnahmen des Bücherflohmarkts kommen der Neustädter Stadtbibliothek zu Gute.

Claus Irmscher liest im Ziegenrücker Hotel

Aus Anlass seines 85. Geburtstages liest der Ziegenrücker Autor Claus Irmscher am Donnerstag, 30. Mai, aus seinem Roman „Mannesjahre eines Sturkopfs, II“. Die Veranstaltung findet im Ziegenrücker Hotel Am Schlossberg statt und Beginn ist um 17 Uhr. Im Mittelpunkt des Werkes steht Carl der für sein Dorf, gegen leere Phrasen und gegen die lähmende Trägheit kämpft, die den sozialistischen Aufbau behindert, so die Einladung des Ziegenrücker Literaturhauses.

Claus Irmscher und seine „Sturkopf“-Bände. © OTZ | Simone Zeh

Tanztheater in Pößneck

Das Pößnecker Freizeitzentrum bringt am kommenden Wochenende zum vierten Mal ein Tanztheaterstück auf die Bühne des Pößnecker Schützenhauses. „Ein (un)möglichst wunderliches Märchen“ heißt die Show, die in Premiere am Samstag, 1. Juni, um 15 Uhr und noch einmal am Sonntag, 2. Juni, um 15 Uhr zu erleben ist. Einlass ist an beiden Nachmittagen ab 14 Uhr, wobei am Sonnabend zum Kindertag nach der Aufführung zusätzlich zu einem Familientag unter anderem mit Kreativangeboten eingeladen wird. Vorverkaufskarten ab symbolischen drei Euro gibt es noch, und zwar ausschließlich in der Stadtinformation Pößneck. Seit Monaten proben rund 120 Kinder, Jugendliche und Erwachsene für den Auftritt. In diesem Jahr stehen Themen aus „Alice im Wunderland“ im Mittelpunkt.

Boule-Turnier auf dem Pößnecker Viehmarkt

Am Samstag, 1. Juni, wird auf den Pößnecker Viehmarkt zum 3. Offenen Pößnecker Boule-Turnier eingeladen. Beginn ist um 10 Uhr. Veranstalter ist der Pößneck attraktiver e. V., der mit seiner Initiative einen Hauch französischer Lebensart nach Pößneck bringen will. Zum Kindertag wird es eine Boule-Bahn extra für die Kleinen geben. Interessierte Zweier-Teams werden gebeten, sich baldmöglichst per Mail an poessneck-attraktiver@gmx.de anzumelden.

