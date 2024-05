Neustadt/Hirschberg/Krölpa. Veranstaltungstipps und Wissenswertes in einer Minute Lesezeit

Kammerkonzert in Hirschberg

Am Sonntag, 2. Juni, um 18 Uhr findet in der Villa Novalis in Hirschberg ein Kammerkonzert mit dem jungen Parzival Quartett statt. Zum Streichquartettabend werden Werke von Claude Debussy und Ludwig van Beethoven zu Gehör gebracht. Karten können unter Telefon 036644/390190 reserviert werden. „Die Veranstaltung ist barrierefrei“, merken die Veranstalter an.

Rollator-Training in Neustadt

Rollator- und Rollstuhlfahrer können am Dienstag, 4. Juni, um 16 Uhr den Ein- und Ausstieg aus dem Bus üben. Treffpunkt ist die Bushaltestelle am Augustinersaal in Neustadt. Die notwendigen Erklärungen wird Michael Guder vom regionalen Nahverkehrsunternehmen Kombus geben. „Hier kann jeder einmal in Ruhe ausprobieren, wie man an barrierearmen und nicht barrierearmen Bushaltestellen sicher aus- und einsteigt“, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Kindertag in Hirschberg

Am Samstag, 1. Juni, ab 11 Uhr steigt am Museum in Hirschberg ein Kinderfest. „Mit Spiel und Spaß am Grünen Band, Hüpfburg und vielen Aktionen der Jugendfeuerwehr sollen sich die Jüngsten vergnügen können“, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung. Die Erwachsenen könnten derweil beispielsweise über einen kleinen Markt schlendern.

Der Liedermacher Gerhard Schöne (vorn), der Saxophonist Ralf Benschu (rechts) und der Organist Jens Goldhardt konzertieren gemeinsam. © Agentur Buschfunk | Agentur Buschfunk

Schöne Lieder in Neustadt

Der populäre Liedermacher Gerhard Schöne ist am Freitag, 31. Mai, mit seinem Programm „Komm herein in das Haus“ in der Neustädter Stadtkirche zu Gast. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Die Besucher könnten mit „einfach schönen Liedern“ rechnen. Unterstützt wird Schöne vom Saxophonisten Ralf Benschu und dem Organisten Jens Goldhardt.

Familienfest in Krölpa

Zu einem Familienfest mit den verschiedensten Mitmachangeboten für Jung und Alt wird am Samstag, 1. Juni, nach Krölpa eingeladen. Beginn auf dem Festplatz ist um 14 Uhr, Ausklang gegen 18 Uhr. Gefeiert werden „30 Jahre VS-Trägerschaft des Kindergartens ‚Zwergenland‘ Krölpa und das Schulfest der Grundschule ‚Adolph Diesterweg‘ Krölpa.

