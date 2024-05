Zwei Stadt(ver)führerinnen stehen für interessierte Gäste bereit

„Genussvolle Erlebnisse schaffen!“ Das ist das Motto der Neustädter Stadt(ver)führerinnen Conny Müller und Gabi Oertel. Im Juni wollen sie das an gleich zwei aufeinander folgenden Wochenenden schaffen, teilt die Stadt Neustadt mit.

Bei der öffentliche Stadtführung am Sonntag, 2. Juni, mit dem Titel „Wenn alle Brünnlein fließen …“ geht es spritzig-fröhlich um die Themen Wasser, Traditionen und Kurioses entlang der Neustädter „Brunnenmeile“, natürlich genussvoll präsentiert mit kleinen Rätseln, Anekdoten und jeder Menge Wissenswertem, heißt es in der Einladung der Stadt Neustadt. Begleitet werden die Gäste auf dieser Führung auch vom amtierenden Brunnenmeister Alex Jannich und Peter Vock, dem Vorsitzenden des Neustädter Brunnenvereines. Beginn ist 13.30 Uhr am Lutherhaus.

Gute Gespräche in angenehmer Gesellschaft

Das Lutherhaus-Café mit eher kulinarischen Genüssen freut sich am Samstag, 8. Juni, auf Besuch. „Auch hier schaffen die Stadt(ver)führerinnen immer wieder kleine Auszeiten für die Gäste“, so die Stadt Neustadt. „Im wunderbaren Ambiente des Lutherhauses und bei schönem Wetter im Lutherhaus-Hof können Sie hausgebackene Kuchen, verfeinert mit Zutaten der Saison und Kaffeespezialitäten ebenso genießen wie gute Gespräche und angenehme Gesellschaft“, heißt es in der Werbung für diese Veranstaltung.

Alexander Janich ist der Brunnenmeister 2023 von Neustadt an der Orla. © Brunnenverein | Brunnenverein

Ab einer Teilnehmerzahl von sieben Personen werde im Rahmen des Lutherhaus-Cafés außerdem eine Führung durch das Lutherhaus mit Conny Müller angeboten. „Wandeln Sie auf den Spuren von Menschen, die Geschichte(n) schrieben und entdecken Sie einen ganz besonderen kunsthistorischen Schatz“, so die Einladung an die Interessierten. „Denn im Inneren des Lutherhauses finden sich neben mehreren Bohlenstuben auch spätmittelalterliche Wandmalereien und zahlreiche kunsthistorische und architektonische Besonderheiten.“

Nähere Informationen gibt es in der Tourist-Information im Neustädter Lutherhaus.

red