Am Sonntag, 26. Mai, wurde Pastorin Sabine Michaelis feierlich von ihrem Dienst als Seelsorgerin in Pillingsdorf beziehungsweise der Region Neustadt-Pillingsdorf verabschiedet.

Seit 2015 hatte sie in den evangelisch-lutherischen Kirchgemeinden Burkersdorf, Dreitzsch, Mittelpöllnitz, Molbitz, Oberpöllnitz, Ottmannsdorf, Pillingsdorf, Rosendorf, Schönborn, Wittchenstein und Zwackau Dienst getan. Sie war in allen Kindergärten ihrer Orte aktiv, leitete zahlreiche Gemeindekreise und gestaltete unterschiedliche Gottesdienste und andere Veranstaltungen. Nicht wenige Baumaßnahmen standen zudem in den letzten neun Jahren auf ihrer Tagesordnung. Im Verbund mit dem Pfarramt Neustadt erfolgten die Konfirmandenarbeit, Projekte wie Fahrradsonntage, Bibeltage und Kinderbibeltage.

Sinkende Mitgliederzahlen

Trotz der zahlreichen Gemeinden wird das Pfarramt Pillingsdorf aufgrund der sinkenden Mitgliederzahlen in Kürze nur noch die Größe einer 50-Prozent-Stelle haben. Das ist einer der vielfältigen Gründe für Sabine Michaelis gewesen, sich auf das Nachbarpfarramt in Ottendorf (Saale-Holzland-Kreis) zu bewerben. Diese Stelle tritt sie ab Juni an.

„Am Sonntag gab es noch einmal Gelegenheit zurückzuschauen, von Sabine Michaelis Abschied zu nehmen und ihr Gottes Segen für ihren zukünftigen Weg zu wünschen“, teilte die Neustädter Pastorin Claudia Romisch mit. Wie es für die Gemeinden weitergeht, werde voraussichtlich die Kreissynode im Herbst dieses Jahres entscheiden. Bis dahin übernehmen Superintendentin Heidrun Killinger-Schlecht (Verwaltung), Pfarrer Ingolf Scheibe-Winterberg (Amtshandlungen) und ab Juli Pastorin Sander (Gottesdienste und Veranstaltungen) Vertretungen vor Ort.

