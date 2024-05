Neustadt. Das Neustädter Kinderfest lockt wieder jede Menge kleine Besucher in den Stadtpark. Ein Engpass vom vergangenen Jahr soll sich diesmal möglichst nicht wiederholen.

Letztes Mal reichten die Ponys kaum für alle aus. So groß war der Andrang beim Ponyreiten der Reitschule Jessica Weiß aus Breitenhain zum Kinderfest der Karnevalgesellschaft Duhlendorf 2023. Im Neustädter Stadtpark steigt am Samstag, 1. Juni, die vierte Auflage der Veranstaltung, die sich offenbar in Windeseile zu dem sprichtwörtlichen Publikumsmagneten entwickelt hat. Das wiederum bestätigt die Einschätzung von Knut Müller, seines Zeichens „Familienminister“ des Neustädter Faschingsvereins: „Es gab einfach einen gewissen Bedarf.“

Denn als die Duhlendorfer 2019 den Entschluss fassten, den Juni fortan mit einem zünftigen Kinderfest in Neustadts guter Stube einzuläuten, gab es ausgerechnet am Kindertag gar kein weitestgehend kostenfreies eigenes Angebot mehr für die kleinsten Bürger in der Orlastadt. Nach einer rundum gelungenen Premiere des Duhlendorf-Festes machte zunächst Corona allen weiteren Plänen einen Strich durch die Rechnung – bis die Kinder schließlich 2022 wieder für einen Nachmittag lang den Stadtpark entern konnten.

70 Aktive stellen das Programm im Stadtpark auf die Beine

Genau das dürfen sie nun zum vierten Mal. Zur Auswahl stehen dabei laut Ankündigung jede Menge Mitmach-Stationen: Neben dem Ponyreiten zum Beispiel das Kinderschminken, die Kinderdisko, das Basteln, Torwandschießen, Kegeln und so weiter und so fort. Los geht‘s wieder um 14 Uhr, Schluss sein soll gegen 18 Uhr. Übrigens: Nicht weniger als 70 Aktive der Karnevalgesellschaft sind an Vorbereitung und Durchführung des Fests beteiligt, das laut „Familienminister“ Knut Müller auch der Nachwuchswerbung dienen soll.