Pößneck/Bad Lobenstein. Veranstaltungstipps und Wissenswertes für die nächsten Tage

Ardesia-Therme eine Woche geschlossen

Die Ardesia-Therme in Bad Lobenstein ist vom 3 bis. 9. Juni für Wartungs- und Reinigungsarbeiten geschlossen. Besucher sind in der kommenden Woche lediglich in der Arztpraxis aus dem Gebäude willkommen. „Während der alljährlichen Schließzeit stehen unter anderem eine Generalreinigung mit Entleerung sämtlicher Schwimmbecken sowie technische Reparaturen und Wartungsarbeiten an“, teilt die Kurgesellschaft mit. „Eine Vielzahl dieser Arbeiten ist gesetzlich vorgeschrieben und kann leider nicht während des laufenden Betriebes erfolgen.“ Ab Montag, 10. Juni, ist die Ardesia-Therme wieder zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet.

Verkehrsteilnehmerschulung in Pößneck

Das private Auto ist gerade im ländlichen Raum ein wichtiges Fortbewegungsmittel. Doch wo kann man verkehrsrechtssicher halten, wo parken? Antworten auf solche Fragen gibt eine kostenfreie Verkehrsteilnehmerschulung der Volkshochschule Saale-Orla, die am 6. Juni ab 18.30 Uhr an ihrem Sitz in der Pößnecker Wohlfarthstraße 3 mit Fahrlehrer Eberhard Weiser stattfindet. Es ist eine Anmeldung unter Telefon 03647/44 81 44 erforderlich.

40-Jähriges der Wisentataler

Die Wisentataler Blasmusik feiert am Sonntag, 2. Juni, in der Festspielscheune Stelzen bei Reuth ihr 40-Jähriges Bestehen. Das Orchester werde ihre vielfältige Musikpalette präsentieren, heißt es in einer Mitteilung. Beginn ist um 14 Uhr, die Scheune ist ab 13 Uhr geöffnet.

Smartphone-Sprechstunde in der Pößnecker Stadtbibliothek

In der Pößnecker Stadtbibliothek findet jeden Dienstag in der Zeit zwischen 11 bis 12 Uhr eine Smartphone-Sprechstunde statt, bei der Einheimischen bei Problemen mit ihren eigenen Geräten geholfen wird. „Auch Besitzer von Tablets sind herzlich willkommen“, teilt Bibliotheksleiterin Martina Rübesam mit. Unter der fachkundigen Anleitung von Martin Rech könnten die Besucher nicht nur ihre Probleme lösen, sondern auch verschiedene Geräte ausprobieren und sich Tipps und Tricks für den Umgang mit ihrer Technik, heißt es. Das neue Angebot der Stadtbibliothek, das sich vor allem an ältere Semester richte, ist kostenlos.

Der Pianist Viacheslav Apostel-Pankratowsky. © OTZ | Viacheslav Apostel-Pankratowsky

Best of Rachmaninow in der Kurstadt

Am Sonntag, 2. Juni, findet in Bad Lobenstein ein Schlosskonzert zum 150. Geburtstag des russischen Komponisten Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow statt. Ausgewählte Stücke des letzten Romantikers der Tonkunst spielt der Pianist Viacheslav Apostel-Pankratowsky. Beginn im Festsaal des „Neuen Schlosses“ ist um 17 Uhr. „Wir freuen uns, den ehemaligen Klavierlehrer der hiesigen Musikschule wieder einmal in Bad Lobenstein begrüßen zu dürfen“, teilt die Stadt Bad Lobenstein mit dem Hinweis mit, dass es sich um das letzte Schlosskonzert vor der Sommerpause handele. Restkarten seien an der Tageskasse erhältlich.

