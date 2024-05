Stephanie Rössel über das angekündigte Unwetter und die Hoffnung, dass alles irgendwie doch gut wird.

Die Wettervorhersage für das kommende Wochenende ist alles andere als erfreulich. In Triptis ist Stadtfest, zahlreiche Veranstaltungen zum Kindertag soll es am Samstag geben und am Sonntag ist Tag der offenen Gärten in Schleiz und Zeulenroda. Sogar der Kreisfeuerwehrtag in Blankenstein steht auf der Kippe, da man befürchtet, dass alle Kräfte irgendwo in Einsätzen gebunden sein werden.

Bleibt zu hoffen, dass nicht alles wortwörtlich ins Wasser fällt und keine großen Schäden durch Regenmassen oder Blitzeinschläge zu verzeichnen sind. Mehr Sicherheit haben da alle, die etwas im Innenraum geplant haben. Und einen der Gärten könnte man am Sonntag sogar mit Dach über dem Kopf anschauen. In Burkersdorf bieten große Fensterfronten im Dachboden der Scheune die Möglichkeit über das gesamte Grundstück zu schauen.

Der Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Alle wichtigen Informationen aus dem Saale-Orla-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon einmal habe es das gegeben, dass man bei dem Blick nach unten auf lauter bunte Regenschirme sah. Dieses Bild sei der Gastgeberin bis heute in Erinnerung geblieben. Bleiben wir also optimistisch. Und wenn es hoffentlich nur ein bisschen regnet, dann immer daran denken. „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung.“

Stephanie Rössel, Redakteurin im Saale-Orla-Kreis © Schleiz | Schleiz

Auch interessant

Lokales Leidenschaft und der Blick für Schönes formen einen Garten im Saale-Orla-Kreis zum Park Von Stephanie Rössel

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis