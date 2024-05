Ranis. Durs Grünbein kommt mit seinem unaufgeregten Beitrag zu einer hitzigen Debatte auf Burg Ranis

Dresden war nicht die einzige deutsche Stadt, die im II. Weltkrieg in Schutt und Asche gelegt wurde. An keinem anderen dieser Beispiele der Hölle auf Erden wird allerdings so erbittert um die Deutung der alliierten Bombardierungen und das „richtige Erinnern“ gestritten.

Einen unaufgeregten Beitrag zu dieser Debatte leistet seit einem halben Jahr das Buch „Der Komet“ des Dresdner Dichters und Essayisten Durs Grünbein, das vom herausgebenden Suhrkamp Verlag Berlin aus gutem Grund keine Gattungsbenennung erhalten hat. „Die Geschichte der Dora W.“, so die Einleitung des 282-seitigen Bandes, kommt nämlich zum einem als bildhafte, mitunter verspielte Erzählung, zum anderen als literarische Reportage daher, handelt es sich doch bei der Protagonistin um die Großmutter des 61-jährigen Autors.

Der Feuersturm wird auf dem Cover des Buches angedeutet. © OTZ | Suhrkamp Verlag

Die gediegene Sprache und die eingehenden Betrachtungen einzelner Schicksale vor dem Hintergrund deutscher Geschichte fesseln Seite um Seite. Obwohl man von vornherein weiß, dass Dora W. den eindringlich geschilderten Feuersturm überlebt hat, fragt man sich bis zuletzt, wie das wohl ausgeht. Der Leser bleibt aber auch mit Fragen zurück, etwa mit jener, ob in gesellschaftlich angespannten Zeiten der Rückzug ins Private die richtige Entscheidung fürs Leben ist.

Es werden Besucher aus ganz Thüringen erwartet

Antworten dürfte Durs Grünbein am Donnerstag, 6, Juni, ab 19.30 Uhr zur Eröffnung der 27. Thüringer Literaturtage auf Burg Ranis anbieten. Er liest aus seinem empfehlenswerten Buch, das in bereits dritter Auflage vorliegt, und stellt es in einem Gespräch mit Andreas Platthaus, Ressort-Chef Literatur der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, vor.

Die Literaturburg Ranis. © Funke Medien Thüringen | Marcus Cislak

Durs Grünbein sei einer der „wirkmächtigsten deutschen Dichter“ der Gegenwart, resümiert der gastgebende Lese-Zeichen e. V. zum hochkarätigen Festivalauftakt. Vom 6. bis 9. Juni hat der Verein für das wieder aus ganz Thüringen erwartete Publikum insgesamt dreizehn Veranstaltungen vorbereitet.

Nähere Informationen gibt es unter www.lesezeichen-ev.de.

