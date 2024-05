Pößneck. Veranstalter reagieren auf ungünstige Wettervorhersagen

Das für Samstag, 1. Juni, angekündigte Boule-Turnier auf dem Pößnecker Viehmarkt wurde vom veranstaltenden Verein Pößneck attraktiver am Mittwochabend abgesagt. Hintergrund seien die amtlichen Unwetterwarnungen. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht.

Aus gleichem Grund fällt der Saisonstart im Pößnecker Freibad ins Wasser. „Das Bad am Wald bleibt am Wochenende noch geschlossen, wegen der aktuellen Wettervorhersage macht die Freibadöffnung am Wochenende leider keinen Sinn“, teilte Bäder-Chef Nils Leucht am Donnerstagmorgen mit. „Dafür öffnet am 1. und 2. Juni das Stadtbad inklusive Sauna jeweils von 10 bis 18 Uhr.“

Viele Kindertagsfeste in Gefahr

In den nächsten Stunden ist mit weiteren Veranstaltungsabsagen zu rechnen. Vor allem die vielen Kindertagsfeste unter dem freien Himmel sind in Gefahr.

Der Deutsche Wetterdienst warnt bezüglich des Saale-Orla-Kreises für die Zeit von Freitag, 31. Mai, 12 Uhr bis Sonnntag, 2. Juni, 15 Uhr vor „ergiebigem“ und auch vor „extrem ergiebigem“ und „teils gewittrigem“ Dauerregen wechselnder Intensität. Die Niederschlagsmengen könnten zwischen 50 und 120, lokal bei bis zu 150 Liter pro Quadratmeter binnen 48 Stunden liegen.

Mit dem Hinweis „auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential“ soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglicht werden, so der Deutsche Wetterdienst. „Bitte verfolgen Sie die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit“, appelliert er in einer Veröffentlichung.

