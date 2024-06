Hirschberg. Förderverein Hirschberg engagiert sich: Mitglieder streichen das Becken und bilden Rettungsschwimmer aus.

Zwei große Arbeitseinsätze und viele Stunden nach Feierabend und an Wochenenden liegen hinter den Mitgliedern des Fördervereins für das Hirschberger Freibad. Becken streichen, Rutsche richten und das Gelände für die Eröffnung vorbereiten, bedeutet für die 58 Aktiven jedes Jahr aufs Neue eine Menge Arbeit.

Zwar wurde bereits am Wochenende offiziell geöffnet, doch so richtig in die Saison wird mit dem großen Badfest am 16. Juni ab 10 Uhr gestartet. Neben Spiel, Spaß und geplantem Tanzprogramm durch die örtliche Kindertagesstätte und die Faschingsnachwuchsgruppe, geht es darum, den Wanderpokal beim Fischerstechen zu erobern und den Sieg beim Volleyballturnier einzufahren. „Über die Teilnahme von noch mehr Mannschaften würden wir uns freuen. Im vergangenen Jahr hat das Therapieteam Gefell in beiden Wettkämpfen gewonnen. Da sind natürlich starke Gegener gefragt“, spornt Andreas Rudloff zur Teilnahme an.

Nachwuchsförderung zum Baderhalt

Der Eintritt zum Badfest ist frei. Gerne kann eine der Spendendosen gefüttert werden, denn die Finanzierung und der Erhalt des Freibades sei in jedem Jahr erneut ein Überlebenskampf. „Allein die Farbe für das Becken kostet 3500 Euro. Und alles, was an Spenden eingeht, kommt der Anlage zugute“, so Rudloff, der Kassenwart im Verein ist.

Für die kommenden vier Monate wurde ein neuer Schwimmmeister eingestellt. Dieser bekommt zusätzliche Unterstützung von der Wasserwacht. Der Verein legt selbst Wert auf die Nachwuchsgewinnung von Rettungsschwimmern und möchte in diesem Jahr wieder einen Lehrgang anbieten. Ab einem Alter von 13 Jahren kann man daran teilnehmen.

