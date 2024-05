Pößneck/Schleiz/Neustadt/Bad Lobenstein. Kabarett „Fettnäppchen“ aus Gera bringt die Region bald wieder zum Lachen

Wetzsteinhütte am Sonntag geöffnet

Die Wetzsteinhütte lädt am Sonntag, 2. Juni, wieder zum Verweilen ein. Einer Mitteilung des Thüringerwaldvereines Lehesten zufolge, wird sie zwischen 13.30 bis 17 Uhr geöffnet sein. „Es gibt frischen hausgebackenen Kuchen“, verspricht Jana Kuropka.

Ausstellungseröffnung in Ebersdorf

Am Sonntag, 2. Juni, wird im Begegnungszentrum J. A. Comenius in Ebersdorf die Ausstellung „Kleine Kunstwerke aus der Lobensteiner Tonstube“ eröffnet. Beginn ist um 15 Uhr. Mitglieder des Vereines aus Bad Lobenstein zeigen bis Ende August Bilder, Graphiken und Tonarbeiten. „Die Ausstellungsstücke zeigen eine große Vielfalt und viel kreatives Können“, heißt es in der Einladung zur Vernissage.

Veteranentreffen in Neustadt

Ehemaligen Mitarbeiter der Neustädter Metallweberei treffen sich am Dienstag, 4. Juni, im Neustädter Seniorenklub „Am Orlapark“ wieder. Das gesellige Beisammensein beginnt um 14 Uhr, teilt Wolfgang Wurzbacher mit.

Sprechstunden für Sehbehinderte in Schleiz

Der Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen bietet Betroffenen sowie deren Angehörigen am Dienstag, 4. Juni, von 9 bis 11 Uhr wieder Sprechstunden im Raum WH 201 des Landratsamtes in Schleiz an. Nähere Vorab-Informationen und sonstige Auskünfte gibt es bei Volkmar Dietrich unter Telefon 03663/400532 oder Telefon 0173/3883424.

Tanz in Strößwitz

Zu einem Tanzabend mit der Band Happiness aus Sangerhausen und „der bekannten Tombola mit tollen Preisen“, wie es heißt, wird am Samstag, 8. Juni, in die Strößwitzer Gaststätte Zur Einkehr eingeladen. Gäste sind ab 18.30 Uhr willkommen. Veranstalter ist der Heimatverein Strößwitz.

Kabarett in Bodelwitz

Das Kabarett „Fettnäppchen“ aus Gera gastiert am Sonntag, 9. Juni, im Bodelwitzer Landgasthof Grüner Baum. Eva-Maria Fastenau und Michael Seeboth spielen das neue Programm „Verflixt und zugelegt“. Beginn wird um 18 Uhr sein. Karten gibt es direkt in der Gaststätte und können unter Telefon 03647/414742 reserviert werden.

