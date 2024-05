Schleiz. Kreisverwaltung stellt klar, dass die Stauseen über einen großen Hochwasserrückhalteraum verfügen

Ergiebige und langanhaltende Niederschläge, die bis einschließlich Sonntag angekündigt sind, werden aller Voraussicht nach in weiten Teilen Thüringens und damit auch im Saale-Orla-Kreis für steigende Pegelstände sorgen. Das stellt die Schleizer Kreisverwaltung fest. „Wie die Hochwasser-Nachrichten-Zentrale des Freistaats Thüringen informiert, werden ab der Nacht zu Samstag von Süden aufziehende, langanhaltende Niederschläge erwartet, die bis in die Nacht zu Sonntag andauern“, teilt sie mit. „Dabei sind auch unwetterartige Mengen zwischen 50 und 120 Litern pro Quadratmeter, lokal sogar bis zu 150 Litern innerhalb von 36 Stunden möglich“, so der neueste Stand.

Sowohl für die Saale am Pegel Blankenstein als auch für die Wisenta am Pegel Möschlitz sei zu erwarten, dass der Richtwert für den Meldebeginn überschritten wird. „Ein Hochwasser, das größere Siedlungsgebiete entlang der Flüsse bedroht, ist jedoch aktuell nicht zu befürchten“, stellt das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises klar. „Wie die Hochwasser-Nachrichten-Zentrale betont, steht in den Saale-Talsperren ein deutlich erhöhter Hochwasserrückhalteraum zur Verfügung.“

Bootsbesitzer an den Saalestauseen sollten handeln

Ein größeres Risiko als von einem möglichen Flusshochwasser gehe eher von lokalen Starkregenereignissen aus, die nicht auszuschließen seien und deren Auftreten sich nicht zuverlässig vorhersagen lasse.

Bootsbesitzer an den Saalestauseen werden landratsamtlich aufgerufen, ihre „Boote, Stege, Bojen etc. gut zu befestigen und abzusichern“.

