Benjamin Neubert, Kreispfarrer für Vertretungsdienste im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Schleiz, über Nostalgie, Wirklichkeit und Entscheidungen für die Zukunft

Wenn ich an meine Kindheit und Jugend denke, dann fallen mir schöne grüne Wälder ein, ein freies Spiel irgendwo hinter dem Stall der LPG, unbeschwertes Lachen oder der „Internationale Kindertag“ am 1. Juni, mit dem Pionierhalstuch, der dann m schönsten war, wenn alles vorbei war. Auf der zwei Kilometer entfernten Autobahn fuhren wenige Autos. Und der Braunkohletagebau war weit weg, genauso wie die giftigen Chemiefabriken, die Kasernen der Roten Armee oder das Wachregiment Feliks Dzierżyński, der Namensgeber und Patenbetrieb meiner POS in Magdala. Das Schöne ist in der Erinnerung noch schöner, das Beschwerliche weit weg. Wir waren jung, später auch sehr viel verliebt und haben viel gelacht (und Dummheiten gemacht).

Wollen Sie für Ihr Kind auch eine unbeschwerte Jugend, so wie das die meisten von uns in Erinnerung haben? Ohne Gefahren, mit einer nachvollziehbaren Ordnung? Ich behaupte: Tatsächlich war es damals nicht so!

Meine Erinnerungen sind die pure Nostalgie, die der Filter durchlässt. Die Wirklichkeit waren Braunkohlegestank und Angstmache in den Bildungseinrichtungen, die Dummheit der Funktionäre und die Diktatur des Proletariats, schimpfende Erwachsene, weil es nichts gab, und die allgegenwärtige „Firma“.

Pfarrer Benjamin Neubert © OTZ | Privat

Die Wirklichkeit heute ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Sie wird wohl nie so sein, wie wir uns das erträumen und herbeiwünschen. Aber wenn Sie nächste Woche wieder zur Wahl gehen oder auch am 1. September, dann können Sie einmal an die Zukunft Ihrer Kinder und Enkel denken. Was Sie sich selber wünschen, das könnten Sie dann dem Weihnachtsmann überlassen, aber der kommt dann auch erst zu Weihnachten (oder auch nicht).

Was Sie aber an Gutem erträumen, das können Sie auch zusammen mit Ihren Kindern teilen. Sprechen Sie miteinander, beten Sie, überlassen Sie es dem, der es wirklich geben kann. Wenn Sie Angst haben vor der Zukunft, dann teilen Sie auch diese miteinander. Aber wenn Sie tatsächlich verantwortungsvoll handeln wollen, gerade an der Wahlurne, dann trauen Sie nicht den simplen Parolen von Menschen, die Ihre Angst ausnutzen. Überlegen Sie, was Ihren Kindern und Kindeskindern wirklich gut tun könnte. Hass jedenfalls wird das nicht sein.

Bedenken Sie, ob alles, was Sie tun, tatsächlich im Segen geschieht. Und vergewissern Sie sich doch mal wieder in einem unserer Gottesdienste, zum Beispiel gleich morgen.

