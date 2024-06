Ranis. Lese-Zeichen e. V.: Dichterwettstreit wird im Geiste seines viel zu früh verstorbenen langjährigen Gastgebers fortgeführt

„Viele Leute haben uns gefragt, ob denn der Poetry Slam noch stattfindet jetzt, wo Hubert nicht mehr ist“, sagt Romina Nikolić. „Die Antwort lautet: Jaaa!“, betont die Projektleiterin des Lese-Zeichen e. V. auf Burg Ranis, wo in wenigen Tagen die 27. Thüringer Literaturtage (6. bis 9. Juni) stattfinden.

Zum fünfzehnten Mal steigt da dieser Dichterwettstreit. Das kleine Jubiläum kann nach dem viel zu frühen Tod von Gastwirt Hubert Weiße (1956-2024) zwar nicht am Originalschauplatz im Raniser Winkel gefeiert werden, weil die gastgebende Gaststätte Zur Schmiede auf unbestimmte Zeit geschlossen ist, dafür wird aber erstmals auf dem Burghof geslammt. „Hubert wird trotzdem präsent sein“, sagt Nikolic. Immerhin habe man ausreichend „Schmiedefeuer“ gesichert.

Der Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Alle wichtigen Informationen aus dem Saale-Orla-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Projektleiterin ist wie der eine oder andere Stammgast dieses Formats gespannt, wie der Ortswechsel ankommt. „Im Prinzip haben wir jetzt mehr Platz“, sagt Nikolic. „Und keine Angst!“, merkt sie ebenfalls vor dem Hintergrund entsprechender Fragen an. „Es muss an dem Abend keiner hungern und es muss keiner verdursten.“

Fünf Wortkünstler und ein Liedermacher

Zum 15. Raniser Poetry Slam wird am Freitag, 7. Juni, eingeladen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Durch den Abend wird wie schon seit einiger Zeit mit dem Berliner Felix Römer einer der Pioniere der deutschsprachigen Slam-Szene und ein profilierter Moderator solcher Events führen. Er bringt sechs Kolleginnen und Kollegen mit, deren Namen er aber noch nicht verraten will. Der mehr oder weniger ernst gemeinte Wettbewerb soll seinen Überraschungstütencharakter behalten. Vorab drang nur der Hinweis durch, dass neben fünf reinen Wortkünstlern erneut ein Liedermacher auf der Bühne stehen werde.

Für Romina Nikolić und die anderen Organisatoren steigt die Spannung täglich: Am 6. Juni beginnen die diesjährigen Thüringer Literaturtage auf Burg Ranis. © OTZ | Marius Koity

Nikolic geht jedenfalls von einem Abend mit „Poesie in ihrer ganzen Vielfalt“ aus, von heiteren wie nachdenklichen Moment, vom sprachgewaltigen wie liebevollen Umgang mit dem Wort aus. Und hofft, dass sich wieder eine reichlich dreistellige Zahl an Hörern einfindet, die wie immer per Akklamation den Wettbewerbssieger bestimmen dürfen.

Weitere Ausblicke auf Veranstaltungen der 27. Thüringer Literaturtage finden Sie hier und hier.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis