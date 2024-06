Remptendorf / Ebersdorf / Gefell /Schleiz. Interessanter Spaziergang, hörenswerte Vorträge und wo bald gefeiert wird.

Vorträge in Ebersdorf

In der aktuellen Ausstellung im Ausstellungs- und Begegnungszentrum J.A.Comenius in Ebersdorf mit dem Titel „Kleine Kunstwerke aus der Lobensteiner Tonstube“, wird Dieter Fiedler am 6. Juni einen interessanten Vortrag zum Theme „Die Glocken und Uhren der Ebersdorfer Brüdergemeine“ und am 18. Juni den Vortrag zu „Die Apotheke in Ebersdorf von 1746 bis 2023“ halten. Beide Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr.

Vortrag zu Augenkrankheiten

Anlässlich des Sehbehindertentages 2024 veranstaltet das Mobile Seniorenbüro am 5. Juni, um 14 Uhr zu einem informativen Nachmittag rund um das Thema Augenkrankheiten bei Senioren: Prävention und Symptomatik. Die Veranstaltung findet in der Begegnungsstätte des Rathauses Gefell statt.

Spaziergang zu Schleizer Geschichte

Der 11. Schleizer Flurspaziergangs startet am Donnerstag, 6. Juni, um 19 Uhr vor der Stadtbibliothek „Dr. Konrad Duden“. Geplant ist eine drei Kilometer lange Runde durch den Südosten der Stadt. Bei dem Vortrag des Geschichts- und Heimatverein gibt es viel Interessantes von Juergen K. Klimpke zu erfahren. Die Teilnahme ist kostenlos und es gibt Begleitmaterial.

Christopherushof feiert Jahresfest

Am Samstag, 8. Juni, findet in Altengesees das Jahresfest statt, das seit Jahren ein Höhepunkt für Beschäftigte, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende, Familien und Freunde der Evangelischen Stiftung Christopherushof ist. Menschen mit Handicap stehen im Mittelpunkt. Sie bereiten vor, sie gestalten und sie feiern, wenn ihr Fest um 13 Uhr beginnt. Der Gottesdienst mit Anspiel mehrerer Beschäftigter der Werkstätten Christopherushof wird von Rektor und Geschäftsführer Ramón Seliger gestaltet. Der Posaunenchor Zoppoten-Friesau und der Werkstattchor sorgen für musikalische Umrahmung.