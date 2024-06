Ebersdorf / Hirschberg. Bei einer Wanderung Neues erfahren und gemeinsam Feiern steht auf dem Programm.

Langer Tag der Natur

Am 7. und 8. Juni findet der Langen Tag der Natur in Thüringen statt. Im Naturpark Leutenberg lüften Natur- und Landschaftsführerinnen und -führer Geheimnisse. Informationen zu den verschiedenen Führungen unter: http://thueringer-schiefergebirge-obere-saale.de

Wandern aus forstwirtschaflicher Sicht

Die OG Hirschberg des Frankenwaldvereines e.V. lädt am 9. Juni zu einer Wanderung aus forstwirtschaftlicher Sicht in der Kämmera ein. Start ist 10 Uhr am Parkplatz Leitenteiche in Tanna, die Hirschberger Freunde treffen sich traditionell bereits 9.45 Uhr am Kulturhaus Hirschberg für Fahrgemeinschaften nach Tanna, die Freunde aus Tanna haben Heimspiel. Mehr bei Uta Müller unter Tel.: 0160 97 24 23 62

Fest in Ebersdorf

Am 15. Juni findet das traditionelle „Zinzendorfplatzfest“ unter dem Titel „Sommerfest der Generationen unterm Sternenbaum“ von 15 bis 19 Uhr in Ebersdorf statt. Das Zinzendorfplatzfest wird durch das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ gefördert.