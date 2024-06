Triptis. Nach dem Auftakt des dreitägigen Festes am Freitagabend geht es heute ab 11 Uhr und morgen ab 9.30 Uhr mit viel Gottvertrauen weiter

In Triptis wurde am Freitagabend mit viel Gottvertrauen das 46. Stadtfest eröffnet und erst einmal scheint es sich ausgezahlt zu haben, die Veranstaltung nicht abzusagen. Es tröpfelte zwar immer wieder, aber vom angekündigten Starkregen blieb man verschont. So waren schon zum Bierfassanstich von Peter Orosz (Feuerwehr), der am Freitagabend noch Bürgermeister war, Menschen in dreistelliger Zahl auf der strandpartymäßig aufbereiteten Festwiese.

„Es gibt schlechtere Termine“, sagte Orosz, dem feuchten Wetter trockenen Humor entgegensetzend, bevor er zu seiner letzten Amtshandlung schritt und das Freibierfass mit einem einzigen Hammerschlag angezapft hatte. Ein zweiter Klopfer war nur zur Show. Das von Festwirt Jan Anderson spendierte Fässchen Rosenbier war dann schnell alle und Kulturamtsleiter Jan Wißgott, der seit Samstag, 1. Juni, 0 Uhr zudem Bürgermeister-Beauftragter der Stadt Triptis ist, überbrückte mit der Moderation kleiner Mitmachspiele die Zeit bis zum Auftakt der Mallorca-Party.

Rockpiraten und Stammtischmusikanten

„Die Gäste waren, denke ich, überrascht vom Aufbau und von den Wetterunterstellmöglichkeiten“, sagte Wißgott am Samstagmorgen in einem Rückblick auf den Freitag. „Am Abend hatten wir nach Kassenzählung genau 239 Gäste und am Nachmittag waren es auch schon gute 200 gewesen. Also, vor dem Hintergrund des gemeldeten Dauerregens, ist das eine gute Resonanz.“

Heute soll weiter gegen die schlechten Wettervorhersagen gefeiert werden. Am Abend sollen unter anderem die Rockpiraten auf der Bühne stehen, während es nebenan unter dem Dach des Schützenhauses eine zweite Tanzfläche „für die Jugend und Junggebliebene“ mit der Musik mehrerer professionellen DJs geben wird. Zum Frühschoppen am Sonntag servieren die Pößnecker Stammtischmusikanten „frische Blasmusik“, allerdings erst nach dem 9.30 Uhr beginnenden Stadtfest-Gottesdienst. Für den Sonntagnachmittag wird unter anderem ein „modischer Show-Kracher mit dem Thema ‘Barbie am Strand’“ angekündigt.

Die Schausteller erwarten heute und morgen jeweils ab 11 Uhr ihre Gäste. Tagsüber ist der Eintritt zu allen Angeboten frei.

Kein Weltuntergang, möglicherweise aber nasses Vergnügen

Auf alle Fäll scheint Triptis am Wochenende kein Weltuntergang mehr zu drohen. Ein nasses Vergnügen könnte das Stadtfest trotzdem werden.

Der Deutsche Wetterdienst meldet für den Saale-Orla-Kreis bezogen auf den Zeitraum Samstag, 1. Juni, 12 Uhr bis Sonntag, 2. Juni 0 Uhr: „Ab den Mittagsstunden treten von Nordosten kommend gebietsweise kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial auf. Der Fokus liegt hierbei auf dem (teils auch mehrstündigen) Starkregen. Dabei können regional 30 bis 60 l/qm, lokal eng begrenzt auch bis 80 l/qm innerhalb weniger Stunden zusammenkommen.“

