Bad Lobenstein/Krölpa/Schleiz. Hinweise auf Veranstaltungen und Wissenswertes für unsere Leser aus dem Saale-Orla-Kreis

Kreativtag im Christo-Atelier Bad Lobenstein

Der Landesverband Thüringen der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen (ApkM) lädt am Samstag, 15. Juni, von 10 bis 15 Uhr in das Christo-Atelier in Bad Lobenstein zu einem Kreativtag ein. In der vom Künstler Puiu Rotaru geleiteten Werkstatt haben Menschen jeden Alters die Möglichkeit, sich kreativ zu entfalten, unabhängig von etwaigen gesundheitlichen oder körperlichen Einschränkungen. Am Aktionstag habe jeder Interessierte die Gelegenheit, seine Ideen umzusetzen und Erfahrungen auszutauschen. Zur Auswahl stehen verschiedene künstlerische Techniken, darunter Malerei (Aquarell, Acryl, Öl), Mosaikgestaltung und Reliefschnitzen (Holz). Jeder Teilnehmer könne bis zu zwei Techniken ausprobieren. Es wird um eine vorherige Anmeldung bis zum 11. Juni unter Telefon 0361/23004038 oder per E-Mail an info@apkm-thueringen.de gebeten.

„Dringende Asphaltsanierungsmaßnahmen“ an einem Stück der Landesstraße L 2365

Die Landesstraße L 2365 wird zwischen Posen und dem Abzweig Keila/Bankschenke vom 10. bis 14. Juni „aufgrund dringender Asphaltsanierungsmaßnahmen“ voll gesperrt. Posen kann aus Richtung Bucha/Knau weiterhin angefahren werden. Das teilte die Untere Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises in Schleiz mit.

Orgelsommer in der Krölpaer Kirche

Der Thüringer Orgelsommer macht am Sonntag, 16. Juni, Station in der Krölpaer Kirche St. Peter und Paul. Frei nach dem Motto „Glanz & Gloria“ stehe Festliches und Virtuoses von Komponisten wie Händel, Pachelbel und Vivaldi auf dem Programm, so die Einladung zu dieser Veranstaltung. Die Orgel spielt Theophil Heinke aus Waltershausen, die Trompete Steffen Naumann aus Jena. Das Konzert ist eingebettet in einen kleinen Empfang im Krölpaer Pfarrgarten, wo Gäste ab 17 Uhr willkommen sind. Das Konzert selbst beginnt um 18 Uhr.

Schleizer Dreieck für Motorsportveranstaltung gesperrt

Das Schleizer Dreieck wird anlässlich der Motorsportveranstaltung „IRRC Thüringer Motorsport Meeting“ in der Zeit zwischen 13. Juni, 20 Uhr, bis 16. Juni, 20 Uhr, voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Oschitz. Die Ortsdurchfahrt von Oberböhmsdorf wird am 13. Juni bereits ab 10 Uhr gesperrt, teilte die Untere Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises in Schleiz mit.

