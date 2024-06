Pößneck. Unser Reporter hat das überwältigende Interesse am Blick hinter die Kulissen des Druckhauses in Pößneck in 18 Fotos festgehalten.

Die Offset-Druckmaschine kann auch Zeitungen drucken. © Funke | Marcus Cislak

Zahlen. Zahlen. Zahlen, die beeindrucken. © Funke | Marcus Cislak

Der erste Tag der offenen Tür von GGP Media ist ein voller Erfolg, mehr als 3000 Besucher nutzen die Chance beim größten Arbeitgeber der Region hinter die Kulissen zu schauen. Die digitale Revolution hält Einzug: Digitaldruck und Roboter erobern das traditionsreiche Druckhaus. © Funke | Marcus Cislak