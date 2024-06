Das erste Fan-Treffen mit der Deutsch-Rock-Band „9mm Headshot“ in der ACDC-Bar in Triptis, das ganze Wochenende findet ein familiäres Trink- und Musikgelage mit befreundeten Musikern statt. Eine Art Generalprobe bevor es auf die großen Bühnenbretter in ganz Europa geht, wo sie statt vor 80 vor 5000 Leuten spielen. © Funke | Marcus Cislak