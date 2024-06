Plauen. Vom Opernchor zum Pfeif-Champion: Yusuke Matsumura vom Theater Plauen-Zwickau begeistert in drei Kategorien der Kunstpfeif-WM.

Mit dem Japaner Yusuke Matsumura hat das Theater Plauen-Zwickau einen echten Weltmeister im Kunstpfeifen im Ensemble. In der japanischen Stadt Kawasaki fand am 1. Juni die „World Whistlers Convention 2024“ statt. Die Meisterschaft wird in drei großen Kategorien ausgetragen, an allen hat Matsumura teilgenommen. In der ersten Kategorie wird zu einer eingespielten Musik gepfiffen, in der zweiten begleitet sich der Teilnehmer selbst auf einem Instrument seiner Wahl und in der dritten Kategorie wird das Pfeifen Teil einer Performance, die man selbst gestaltet.

Die zweite Kategorie „Musikbegleitung“ hat die meisten Teilnehmer, das Niveau sei dort am höchsten. Und so kann es Yusuke Matsumura immer noch kaum fassen, dass er gerade dort den ersten und in den beiden anderen den jeweils zweiten Platz belegt hat. Matsumura wurde 1992 in Tokio geboren und begann mit 22 Jahren Gesangsunterricht zu nehmen. Er studierte Musikpädagogik an der Gakugei-Universität Tokio und an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen. Seit 2023 ist er Mitglied im Opernchor des Theaters Plauen-Zwickau.

Neben seiner Tätigkeit als Sänger ist er eben auch Kunstpfeifer. Mit 13 Jahren entdeckte er das für sich und erarbeitete es sich autodidaktisch. 2013 nahm er das erste Mal an einem Wettbewerb teil und begann öffentlich aufzutreten. „Ich habe die vergangenen drei Jahre von diesem Titel geträumt. Durch diese Erfahrung habe ich viele neue Herausforderungen für mich entdeckt und viel gelernt. In Zukunft möchte ich weiter aktiv arbeiten, um meine Kunst des Pfeifens zu verbessern und sowohl in Deutschland als auch in Japan mit Herz und Seele zu musizieren“, sagt der Künstler.

