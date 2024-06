Neustadt. „Klimafit“ dürfen sich ab sofort die Teilnehmer eines Kurses in Neustadt nennen. Zur Übergabe der Zertifikate war auch das Stadtoberhaupt erschienen.

Mit dem Adjektiv „klimafit“ dürfen sich ab sofort die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Kurses in Neustadt schmücken. Nach einer sechsteiligen Reihe, die die Volkshochschule Saale-Orla gemeinsam mit der Arbeiterwohlfahrt und der Stadt Neustadt durchgeführt hat, erhielten sie dieser Tage ihre Zertifikate. Kursleiter Chris Häßner beglückwünschte seine Schützlinge dazu in der Schlossschule ebenso wie Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße. Dieser bedankte sich bei den Teilnehmern für ihr Interesse an einem „wichtigen Thema, das auch die Stadt intensiv beschäftigt“ und überreichte die Zertifikate. Kursleiter Häßner blickte zurück auf sechs „abwechslungsreiche, aber auch anspruchsvolle“ Abende, von denen zwei online und vier in Präsenz stattgefunden haben. Mit verschiedenen Gastreferenten wurden Aspekte Energie, Mobilität, Ernährung und regionale Folgen des Klimwandels behandelt.

